«كەرۋەن» ساۋدا ورتالىعى جانىنداعى جەر ەلوردا مەنشىگىنە ءوتتى
استانا. KAZINFORM - ەلوردا اكىمىنىڭ ورىنباسارى ەرسىن وتەبايەۆ «كەرۋەن» ساۋدا ورتالىعى جانىنداعى جەر تەلىمىن ساتىپ الۋعا قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى.
ونىڭ اتاپ وتۋىنشە، اتالعان جەر تەلىمى قالا مەنشىگىنە وتكەن.
- بۇگىندە ول قالاعا تيەسىلى. ساۋلەت باسقارماسىنداعى ارىپتەستەرىمىز ەگجەي-تەگجەيلى اقپارات ۇسىنادى. ونى ءبىز الىپ قويدىق، - دەدى قالا اكىمىنىڭ ورىنباسارى پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسىنان كەيىن.
بۇعان دەيىن سوت شەشىمىمەن دوستىق كوشەسىندەگى №7 (0,2218 گ ا) جانە №7/1 (1,0965 گ ا) جەر تەلىمدەرى ماقساتتى پايدالانىلماعانى ءۇشىن زاڭدى تۇلعالاردان الىنعان.
اۋكسيون ناتيجەسىندە 2023 -جىلعى قىركۇيەك پەن قاراشادا №7 ۋچاسكە جەكە تۇلعاعا 68 ميلليون تەڭگەگە، ال №7/1 ۋچاسكە زاڭدى تۇلعاعا 176,9 ميلليون تەڭگەگە ساتىلعان.
2024 -جىلعى ناۋرىزدا اكىمدىك قاۋلىسىمەن بۇل جەرلەر مەملەكەتتىك مۇقتاجدىققا الىناتىن اۋماقتارعا ەنگىزىلگەن. ولاردىڭ نارىقتىق قۇنى 1 ميلليارد تەڭگەدەن اسقان. الايدا بۇل سوما بيۋدجەتتەن تولەنبەگەن، سەبەبى قالالىق ءماسليحات ساتىپ الۋ جوباسىن ماقۇلداماعان.
كەيىن دەپۋتاتتار 2023 -جىلى 175 ميلليون تەڭگەگە ساتىلعان جەردى مەملەكەت 1 ميلليارد تەڭگەدەن اسا سوماعا قايتا ساتىپ الۋى مۇمكىن ەكەنىنە نارازىلىق ءبىلدىردى. وسىعان بايلانىستى دەپۋتاتتاردىڭ ءبىرى اۋكسيون زاڭدىلىعىن تەكسەرۋ ءۇشىن پروكۋراتۋراعا جۇگىنگەن.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، وتكەن جىلدىڭ تامىزىندا استانا قالاسى پروكۋراتۋراسى «كەرۋەن» ساۋدا ورتالىعى ماڭىنداعى جەر تەلىمدەرىن ساتۋ زاڭدىلىعىن تەكسەرۋ قورىتىندىسىنا قاتىستى سوتقا تالاپ-ارىز بەردى.