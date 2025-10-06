كۇنىنە قانشا كەسە شاي ىشكەن دۇرىس؟ دارىگەرلەر كەڭەس بەردى
قارا شايدىڭ پايدالى ىشىمدىك ەكەنى كوپكە بەلگىلى. ءبىراق ناعىز اسەرىن سەزىنۋ ءۇشىن كۇنىنە ءبىر ەمەس، بىرنەشە كەسە ءىشۋ كەرەك ەكەن. بۇل سۇراققا قىتايداعى نانيان تەحنولوگيالىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ كارديولوگتارى زەرتتەۋ جۇرگىزىپ، توسىن ناتيجەلەرگە كەلدى. زەرتتەۋ ناتيجەسى Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases جۋرنالىندا جاريالاندى، - دەپ حابارلايدى ماسساگەت ءتىلشىسى «دوكتور پيتەرگە» سىلتەمە جاساپ.
ناتيجە قانداي؟
عالىمدار قارا شاي مەن جۇرەك-قان تامىرلارى اۋرۋلارىنىڭ بايلانىسىن زەرتتەگەن 14 جۇمىسقا تالداۋ جاسادى. سونىڭ ىشىندە ەكى زەرتتەۋ ۇلى بريتانيادان بولدى، وندا شايعا ءسۇت قوسقان كەزدەگى اسەرى قاراستىرىلعان.
ناتيجە تاڭقالارلىق: ناتيجەلى اسەر ءۇشىن كۇنىنە 10 كەسە شاي (شامامەن 1,2 ليتر) ءىشۋ كەرەك. بۇل جۇرەك-قان تامىرلارى اۋرۋلارىنىڭ دامۋ قاۋىپىن شاي ىشپەيتىندەرمەن سالىستىرعاندا 16 پايىز تومەندەتەدى.
ارينە، 10 كەسە شاي ءىشۋ بارىنە وڭاي ەمەس. دارىگەرلەر كۇنىنە دەنە سالماعىنا 1 كەلىگە 30- 50 م ل سۇيىقتىق ءىشۋ كەرەك دەپ كەڭەس بەرەدى. مىسالى، 70 كەلى ادامعا بۇل شامامەن 2,5 ليتر سۇيىقتىق.
كوبى مۇنداي كولەمدە شاي ىشپەيدى. ءبىراق كۇنىنە ءبىر-ەكى كەسە ىشسەڭ، جۇرەك اۋرۋلارىنىڭ قاۋىپى شامامەن 5 پايىز ازايادى، بۇل دا جاقسى ناتيجە.
شايعا ءسۇت قوسۋعا بولا ما؟
ۇلى بريتانيا عالىمدارىنىڭ تالداۋىنشا، شايعا ءسۇت قوسۋ اسەرگە كەدەرگى بولمايدى.
«قارا شاي ءىشۋ جۇرەك-قان تامىرلارى اۋرۋلارىنىڭ قاۋپىن ازايتۋعا كومەكتەسەدى. بۇل - العاشقى پروفيلاكتيكا ءۇشىن ءتيىمدى ءادىس»، - دەيدى زەرتتەۋ اۆتورلارى.
قان قىسىمىن رەتتەۋگە دە پايدالى.
قارا شايداعى فلاۆونويدتار، اسىرەسە كاتەحيندەر، قان قىسىمىن تۇراقتاندىرۋعا، جۇرەكتى نىعايتۋعا، قانت پەن حولەستەريندى تومەندەتۋگە كومەكتەسەدى.
عالىمدار قىسىمدى رەتتەۋ ءۇشىن كۇنىنە كەمىندە 4 كەسە شاي ءىشۋ كەرەك، جانە ونى كۇننىڭ ءبىرىنشى جارتىسىندا ءىشۋدى ۇسىنادى. ايتپەسە، ۇيقى بۇزىلىپ، تۇندە ۇيىقتاۋ قيىن بولۋى مۇمكىن.
تاعى ءبىر ارتىقشىلىق
كەي ادامدار كوفە ىشە المايدى. مۇندايدا تاڭەرتەڭ شاي ءىشۋ - جاقسى بالاما. قارا شايداعى كوفەين مولشەرى ءبىر پورتسياعا شامامەن 47- 90 م گ، بۇل دا سىزگە سەرگەكتىك بەرەدى.