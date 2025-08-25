كۇنىنە 10 مىڭ قادام ءجۇرۋدىڭ قاجەتى جوق - عالىمدار
استانا. KAZINFORM - دەنساۋلىقتى ساقتاۋ ءۇشىن كۇنىنە 10 مىڭ قادام جاساۋ مىندەتتى ەمەس.
سيدنەي ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ عالىمدارى جۇرگىزگەن جۇيەلى شولۋ مەن مەتاساراپتاما كورسەتكەندەي، ودان از قادام جاساپ تا ءدال سونداي ناتيجەگە قول جەتكىزۋگە بولادى، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
زەرتتەۋشىلەر 160 مىڭ ادامدى قامتىعان 57 عىلىمي جۇمىستى تالداپ، مىناداي قورىتىندىعا كەلدى:
2 مىڭ قادام - دەنساۋلىققا پايداسى بار ەڭ تومەنگى شەك؛
4 مىڭ قادامنان باستاپ ايقىن وڭ اسەر بايقالادى؛
7 مىڭ قادامعا جەتكەندە، ناتيجە ەڭ جوعارى دەڭگەيگە شىعادى.
الايدا وسى مەجەدەن كەيىن قادام سانىن ارتتىرۋدىڭ قوسىمشا پايداسى از ەكەنىن كورسەتكەن.
مىسالى، كۇنىنە 7 مىڭ قادام جاساۋ ءولىم-ءجىتىم قاۋپىن %47 عا ازايتسا، 10 مىڭ قادام دا ءدال سونداي كورسەتكىش بەرەدى. دەمەنتسيانىڭ، جۇرەك-قان تامىر اۋرۋلارىنىڭ نەمەسە كۇيزەلىستىڭ الدىن الۋداعى ايىرماشىلىق تا ايتارلىقتاي ەمەس.
عالىمدار اتاپ وتكەندەي، 7 مىڭ قادام - كوپشىلىككە قولجەتىمدى ءارى پسيحولوگيالىق تۇرعىدا جەڭىل ماقسات. سوندىقتان بولاشاقتا دەنساۋلىققا قاتىستى رەسمي ۇسىنىستار وزگەرۋى ابدەن مۇمكىن.