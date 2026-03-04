كۇننىڭ قاي ۋاعىندا سەرۋەندەگەن دۇرىس؟
استانا. قازاقپارات - HuffPost باسىلىمىنا بەرگەن سۇحباتىندا جالپى پراكتيكا دارىگەرى حۋسسەين احماد كۇندىزگى سەرۋەننىڭ اعزاعا ەرەكشە پايدالى ەكەنىن مالىمدەدى. ونىڭ ايتۋىنشا، ساعات 11:00 مەن 15:00 ارالىعىندا تازا اۋادا ءجۇرۋ تسيركادتىق ىرعاقتاردى قالپىنا كەلتىرۋگە كومەكتەسەدى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
مامان تۇسىندىرگەندەي، ءدال وسى ۋاقىتتا كۇن ساۋلەسى اعزانىڭ ىشكى «بيولوگيالىق ساعاتىن» رەتتەۋگە ىقپال ەتەدى. بۇل ۇيقى مەن سەرگەكتىك رەجيمىن قالىپقا كەلتىرىپ، كەشكە تەزىرەك ۇيىقتاۋعا جانە تۇنگى ۇيقىنىڭ ساپاسىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
احمادتىڭ سوزىنشە، ءار سەرۋەندە مىندەتتى تۇردە 10 مىڭ قادام جاساۋ شارت ەمەس. قازىرگى ۇسىنىمدارعا سايكەس، اپتاسىنا شامامەن 150 مينۋت ورتاشا قارقىنداعى بەلسەندىلىك جەتكىلىكتى. مىسالى، اپتاسىنا بەس كۇن 30 مينۋتتان جىلدام ءجۇرۋ جۇرەك-قان تامىر اۋرۋلارى قاۋپىن تومەندەتۋگە، سالماقتى باقىلاۋعا جانە كوڭىل كۇيدى جاقسارتۋعا كومەكتەسەدى.
دارىگەر سونداي-اق جاياۋ ءجۇرۋ ۇيقى مەن زات الماسۋدى رەتتەيتىن بيولوگيالىق سيگنالداردىڭ ءبولىنۋىن ىنتالاندىراتىنىن اتاپ ءوتتى. اسىرەسە وتىرىقشى ءومىر سالتىن ۇستاناتىن ادامدار ءۇشىن كۇن سايىنعى جارتى ساعاتتىق سەرۋەن - كۇردەلى جاتتىعۋلارسىز جانە ءدارى- دارمەكسىز-اق دەنساۋلىقتى جاقسارتۋدىڭ قاراپايىم ءتاسىلى.