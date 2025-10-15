كۇننىڭ كوزىندە قاتتى جارقىل پايدا بولدى
استانا. قازاقپارات - 14- قازانعا قاراعان ءتۇنى كۇننىڭ قاتتى جارقىراۋى تىركەلدى. بۇل تۋرالى رەسەيدىڭ قولدانبالى گەوفيزيكا ينستيتۋتى مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى رەسەيلىك ت ا س س.
-14-قازاندا ماسكەۋ ۋاقىتىمەن 03:41 دە رەنتگەن دياپازونىندا كۇن داقتارى 4262 (N23W26) توبىنداعى توعىز مينۋتتىق M2.0 الاۋى تىركەلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
رەنتگەن ساۋلەلەرىنىڭ ساۋلەلەنۋى قارقىندىلىعىنا بايلانىستى كۇن الاۋلارى بەس سىنىپقا بولىنەدى: A، B، C، M جانە X. ەڭ تومەنگى كلاسس، A0.0، جەر وربيتاسىندا ءبىر شارشى مەترگە 10 نانوۆاتتىق رەنتگەن ساۋلەلەرىنىڭ شىعۋىنا سايكەس كەلەدى. الاۋلار كۇن پلازماسىنىڭ تاراۋىمەن قاتار ءجۇرۋى مۇمكىن. ءوز كەزەگىندە ول جەرگە جەتىسىمەن ماگنيت ءورىسى تۋىنداۋى مۇمكىن.
13-قازاندا م جانە س كلاسىنداعى 15 كۇن جارقىراۋى تىركەلدى.
10- قازان كۇنى كۇندە قۋاتتى جارقىل پايدا بولعانى تۋرالى جازدىق.