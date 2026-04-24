كۇننەن شىققان قۋاتتى جارقىلدار الداعى ۋاقىتتا جەرگە اسەر ەتۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - كۇندە م كلاستى ەكى كۇشتى جارقىل تىركەلدى، ونىڭ ىشىندە ءساۋىر ايىنداعى ەڭ قۋاتتىسى - M4.3 دەڭگەيىندەگى جارقىل بولدى.
عالىمدار الداعى تاۋلىكتەردە ودان دا كۇشتى پلازمالىق لاقتىرۋلار بولۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتىپ وتىر. بۇل تۋرالى رەسەي عىلىم اكادەمياسى جانىنداعى عارىشتىق زەرتتەۋلەر ينستيتۋتى مالىمدەدى.
ينستيتۋتتىڭ كۇن استرونومياسى زەرتحاناسىنىڭ مالىمەتىنە سۇيەنسەك، بۇل ءساۋىر ايىنىڭ باسىنان بەرگى ەڭ قۋاتتى كۇن جارقىلى سانالادى. وقيعا M4.3 دەڭگەيىنە جەتىپ، وسى ايداعى ەڭ جوعارى كورسەتكىشكە اينالعان.
زەرتحانانىڭ حابارلاۋىنشا، الداعى تاۋلىكتەردە جۇلدىز بەلسەندىلىگى ودان ءارى كۇشەيۋى مۇمكىن. عالىمدار ودان دا جوعارى كلاستاعى، ءتىپتى ەڭ جوعارعى ساناتتاعى جارقىلداردىڭ بولۋى ىقتيمال ەكەنىن ايتادى.
بۇعان دەيىن ماماندار ەكى اپتادان كەيىن العاش رەت M1.65 دەڭگەيىندەگى جارقىلدى تىركەگەن. ول بىردەن ەكى بەلسەندى ايماقتا بولعان جانە الدىن الا باعالاۋ بويىنشا جەرگە ايتارلىقتاي اسەر ەتپەيدى.
الايدا بۇل ايماقتار بىرتىندەپ كۇن ديسكىسىنىڭ كورىنەتىن ورتالىعىنا قاراي جىلجىپ كەلەدى. بۇل بولاشاقتاعى پلازمالىق لاقتىرۋلاردىڭ جەرگە اسەر ەتۋ ىقتيمالدىعىن ارتتىرادى.
كۇن جارقىلدارى رەنتگەن ساۋلەلەنۋ دەڭگەيىنە قاراي A، B، C، M جانە X ساناتتارىنا بولىنەدى.
سوڭعىسى - X كلاسى. ول ەڭ قۋاتتى بولىپ سانالادى جانە ول جەردەگى بايلانىس جۇيەلەرىنە، ناۆيگاتسياعا جانە ەنەرگەتيكالىق ينفراقۇرىلىمعا اسەر ەتەتىن كۇشتى گەوماگنيتتىك داۋىلداردى تۋدىرۋى مۇمكىن.
ماماندار باقىلاۋدى جالعاستىرىپ جاتىر جانە الداعى كۇندەرى بۇل ۇدەرىستەردىڭ ودان ءارى كۇشەيۋىن جوققا شىعارمايدى.
ايتا كەتەيىك، اپتا بۇرىن الداعى كۇندەرى جەرگە ماگنيتتىك داۋىل سوعاتىنىن حابارلادىق.