كۇندىز كوپ ۇيىقتاۋ تەرى اۋرۋلارىنا شالدىعۋ قاۋپىن ارتتىرۋى مۇمكىن
عالىمدار كۇندىزگى ۇيقىشىلدىق پەن پسوريازدىڭ دامۋ ءقاۋپى اراسىندا بايلانىس بارىن انىقتادى. International Journal of Behavioral Medicine (IJBM) جۋرنالىندا جاريالانعان زەرتتەۋگە سايكەس، ۇيقى رەجيمى تۇراقسىز ادامداردا بۇل سوزىلمالى تەرى اۋرۋىنا شالدىعۋ ىقتيمالدىعى جوعارى.
قىتايدىڭ انحوي مەديتسينالىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ زەرتتەۋشىلەرى 405 مىڭنان استام ادامنىڭ دەرەكتەرىن تالداعان. قاتىسۋشىلار ورتا ەسەپپەن 14 -جىل بويى باقىلاۋدا بولىپ، ولاردىڭ ۇيقى ساپاسى بەس نەگىزگى كورسەتكىش بويىنشا باعالانعان، اتاپ ايتقاندا، ۇيقىنىڭ ۇزاقتىعى، حرونوتيپ (ۇيىقتاۋ جانە ويانۋ ۋاقىتى)، ۇيقىسىزدىق، قورىل جانە كۇندىزگى ۇيقىشىلدىق. وسى فاكتورلاردىڭ نەگىزىندە ءار ادامعا «ۇيقى ساپاسىنىڭ جيىنتىق بالى» بەرىلگەن.
ناتيجەسىندە ۇيقىسى ساۋ ءارى تۇراقتى ادامداردا پسوريازدىڭ دامۋ قاۋپى شامامەن 30 پايىزعا تومەن بولعانى انىقتالعان. بۇل بايلانىس اۋرۋدىڭ ءارتۇرلى تۇرلەرىندە، سونىڭ ىشىندە پسورياتيكالىق ارتريتتە دە ساقتالعان.
زەرتتەۋدە ەڭ ۇلكەن اسەر كۇندىزگى ۇيقىشىلدىققا تيەسىلى بولدى. كۇندىز ۇيقى قىسپايتىن ادامداردا پسورياز قاۋپى دەرلىك 20 پايىزعا ازايعان. ۇيقىنىڭ باسقا دا وڭ سيپاتتامالارى اۋرۋدان بەلگىلى ءبىر دەڭگەيدە قورعايتىنى بايقالعانىمەن، ولاردىڭ اسەرى سالىستىرمالى تۇردە ءالسىز بولعان. اسىرەسە بۇل تاۋەلدىلىك 60 جاسقا دەيىنگى ادامدار اراسىندا ايقىن كورىنگەن.
اۆتورلار بۇل زەرتتەۋ پسورياز بەن ۇيقى اراسىنداعى تىكەلەي سەبەپ-سالدارلىق بايلانىستى دالەلدەمەيتىنىن اتاپ وتەدى. الايدا الىنعان ناتيجەلەر ۇيقى رەجيمى تەرىنىڭ سوزىلمالى قابىنۋ اۋرۋلارىنىڭ الدىن الۋدا ماڭىزدى ءارى باسقارۋعا بولاتىن فاكتور بولۋى مۇمكىن ەكەنىن كورسەتەدى.