كۇندە قۋاتتى جارقىل پايدا بولدى
استانا. KAZINFORM - عالىمدار كۇننىڭ باتىس شەتىندە قۋاتتى M2.0 جارقىلىن تىركەدى، دەپ حابارلايدى رعا عزي كۇن استرونومياسى زەرتحاناسى.
بۇل كورىنىس ۇلكەن جۇلدىزدىڭ جەرگە قارامايتىن جاعىندا بولعان. ماماندار ونىڭ گەوماگنيتتىك سالدارى جوق ەكەنىن ايتادى. بۇل پوزيتسيا كەرەمەت پلازمالىق جارىلىستى بايقاۋعا مۇمكىندىك بەردى.
- بۇل وقيعا وسى اپتانىڭ سوڭىنا دەيىن گەوماگنيتتىك بۇزىلۋلاردىڭ بولماۋى تۋرالى بۇرىن جاريالانعان بولجامعا اسەر ەتپەيدى. بارلىق بولجامدار ءوز كۇشىندە قالادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇل 30- قىركۇيەكتە تىركەلگەن M2.7 جارقىلىنان كەيىنگى ەڭ كۇشتى الاۋ.
ايتا كەتەيىك، استرونومدار اسپاندا 6 پلانەتانى بىردەن قالاي كورۋگە بولاتىنىن مالىمدەگەن ەدى.