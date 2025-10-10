ق ز
    08:39, 10 - قازان 2025 | GMT +5

    كۇندە قۋاتتى جارقىل پايدا بولدى

    استانا. KAZINFORM - عالىمدار كۇننىڭ باتىس شەتىندە قۋاتتى M2.0 جارقىلىن تىركەدى، دەپ حابارلايدى رعا عزي كۇن استرونومياسى زەرتحاناسى.

    Огромный выброс плазмы произошел на Солнце
    Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

    بۇل كورىنىس ۇلكەن جۇلدىزدىڭ جەرگە قارامايتىن جاعىندا بولعان. ماماندار ونىڭ گەوماگنيتتىك سالدارى جوق ەكەنىن ايتادى. بۇل پوزيتسيا كەرەمەت پلازمالىق جارىلىستى بايقاۋعا مۇمكىندىك بەردى.

    - بۇل وقيعا وسى اپتانىڭ سوڭىنا دەيىن گەوماگنيتتىك بۇزىلۋلاردىڭ بولماۋى تۋرالى بۇرىن جاريالانعان بولجامعا اسەر ەتپەيدى. بارلىق بولجامدار ءوز كۇشىندە قالادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    بۇل 30- قىركۇيەكتە تىركەلگەن M2.7 جارقىلىنان كەيىنگى ەڭ كۇشتى الاۋ.

    ايتا كەتەيىك، استرونومدار اسپاندا 6 پلانەتانى بىردەن قالاي كورۋگە بولاتىنىن مالىمدەگەن ەدى.

