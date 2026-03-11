كۇن سايىن سۇزبە جەۋ اعزاعا قالاي اسەر ەتەدى؟
استانا. KAZINFORM - سۇزبە - كوپ ادامنىڭ كۇندەلىكتى اس مازىرىندە كەزدەسەتىن ءونىم. بىرەۋلەر ونى جەڭىل كەشكى اس رەتىندە جەسە، ەندى بىرەۋلەر دەسەرتتىڭ ورنىنا پايدالانادى. مامانداردىڭ ايتۋىنشا، سۇزبەنى تۇراقتى تۇردە تۇتىنۋ اعزاعا بىرنەشە پايدالى اسەر بەرۋى مۇمكىن، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
1. توقتىق سەزىمى ۇزاق ساقتالادى
سۇزبەدە اقۋىز كوپ بولعاندىقتان، ول باياۋ قورىتىلادى. سونىڭ ناتيجەسىندە اسقازان ۇزاق ۋاقىت توق بولادى، ال اشتىق سەزىمى كەشىرەك پايدا بولادى. مىسالى، تاڭعى اسقا سۇزبە مەن جيدەك قوسىپ جەگەن ادام تۇسكى اسقا دەيىن جەڭىل تاماق ىزدەمەي جۇرە الادى.
2. بۇلشىقەتتەرگە قاجەت اقۋىز كوبەيەدى
اقۋىز - اعزاداعى تىندەردىڭ جاڭارۋىنا جانە بۇلشىقەت ماسساسىن ساقتاۋعا قاجەت نەگىزگى زاتتاردىڭ ءبىرى. سۇزبەنى تۇراقتى تۇتىنۋ اعزاعا قوسىمشا «قۇرىلىس ماتەريالىن» بەرەدى. بۇل اسىرەسە سپورتپەن اينالىساتىن نەمەسە بەلسەندى ءومىر سالتىن ۇستاناتىن ادامدار ءۇشىن ماڭىزدى.
3. سۇيەك پەن ءتىس كالتسي الادى
سۇزبە كالتسيگە باي. بۇل مينەرال سۇيەكتەردىڭ بەرىكتىگىن ساقتاۋعا جانە تىستەردىڭ ساۋلىعىنا كومەكتەسەدى. ەگەر ادام ءسۇت ونىمدەرىن سيرەك تۇتىنسا، سۇزبە كالتسي تاپشىلىعىن بەلگىلى ءبىر دەڭگەيدە تولىقتىرا الادى.
4. قانداعى قانت دەڭگەيى تۇراقتانادى
اقۋىز كومىرسۋلاردىڭ ءسىڭۋىن باياۋلاتادى. سوندىقتان سۇزبە جەگەننەن كەيىن قانداعى قانت دەڭگەيى كۇرت كوتەرىلمەيدى. بۇل تاتتىگە دەگەن قۇمارلىقتىڭ ازايۋىنا دا اسەر ەتۋى مۇمكىن.
5. اس قورىتۋ جۇيەسى جاقسارۋى مۇمكىن
سۇزبە قۇرامىندا ىشەك ميكروفلوراسىن قولدايتىن ءسۇتقىشقىلدى باكتەريالار بار. ەگەر اعزا بۇل ءونىمدى جاقسى قابىلداسا، ونى تۇراقتى تۇتىنۋ اس قورىتۋ جۇيەسىنىڭ جۇمىسىن تۇراقتاندىرۋى مۇمكىن.
ماماندار سۇزبەنى كۇن سايىن جەۋ مىندەتتى ەمەس ەكەنىن ايتادى. ەڭ ماڭىزدىسى - تاماقتانۋ راتسيونىنىڭ ءارتۇرلى ءارى تەڭگەرىمدى بولۋى. سۇزبە سونىڭ ءبىر بولىگى رەتىندە پايدالى تاعام بولا الادى.