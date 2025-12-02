كۇن سايىن كوفە ءىشۋ ادامدى 5 جىلعا «جاسارتۋى» مۇمكىن
استانا. قازاقپارات - كۇنىنە 3-4 كەسە كوفە ءىشۋ ادام جاسۋشالارىن شامامەن 5 جىلعا «جاسارتۋى» مۇمكىن. مۇنداي قورىتىندىنى تەلومەرلەردىڭ ۇزىندىعىن زەرتتەگەن عالىمدار كەلتىرىپ وتىر. تەلومەرلەر - د ن ق ۇشتارىنداعى قورعانىش «قالپاقشالارى»، ولار جاس ۇلعايعان سايىن قىسقارا بەرەدى، دەپ حابارلايدى mentalhealth.bmj.com.
زەرتتەۋ ناتيجەسىنە سايكەس، كۇنىنە 3-4 كەسە كوفە ىشەتىن ادامداردىڭ تەلومەرلەرى مۇلدەم كوفە ىشپەيتىندەرگە قاراعاندا ايتارلىقتاي ۇزىن بولعان. ياعني، كوفەنى قالىپتى مولشەردە تۇتىنۋ جاسقا بايلانىستى وزگەرىستەردى باياۋلاتۋعا سەپ بولۋى ىقتيمال.
عالىمدار بۇل ناتيجەلەر كوفە قۇرامىنداعى انتيوكسيدانتتاردىڭ اسەرىنە بايلانىستى بولۋى مۇمكىن ەكەنىن اتاپ وتەدى. دەگەنمەن، ولار ناقتى سەبەپ- سالدارلىق بايلانىس ورناتۋ ءۇشىن قوسىمشا زەرتتەۋلەر قاجەت ەكەنىن ەسكەرتەدى.