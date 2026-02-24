كۇن رايىنا بايلانىستى بىرنەشە وڭىردە وقۋشىلار قاشىقتان وقيدى
استانا. KAZINFORM - اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى بىرنەشە وڭىردە 1-اۋىسىمداعى 1-11-سىنىپ وقۋشىلارى قاشىقتان وقۋعا كوشىرىلدى.
قاراعاندى قالاسىنىڭ ءبىلىم ءبولىمى بۇگىن اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى ءبىرىنشى اۋىسىم 0-4-سىنىپ وقۋشىلارىنىڭ ساباقتارى قاشىقتان وقۋعا كوشىرىلەتىنىن حابارلادى.
سونداي-اق كوكشەتاۋ قالاسىنىڭ ءبىلىم ءبولىمى دە ءبىرىنشى اۋىسىمنىڭ وقۋشىلارى ونلاين وقيتىنىن ءمالىم ەتتى.
پاۆلودار وبلىسىندا دا، اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا (اياز) بايلانىستى 24-اقپاندا پاۆلودار وبلىسىندا 1-اۋىسىمداعى 1-11-سىنىپ وقۋشىلارى، سونداي-اق كوللەدجدەردىڭ 1-2-كۋرس ستۋدەنتتەرى (9-سىنىپ بازا نەگىزىندە) قاشىقتان وقىتۋ فورماتىنا اۋىستىرىلدى.
بۇگىن اياز كۇشەيگەنىنە بايلانىستى استانادا دا ءبىرىنشى اۋىسىمدا وقيتىن وقۋشىلار ونلاين وقۋعا كوشىرىلدى.
- 2026-جىلعى 24-اقپان كۇنى اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا (اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ تومەندەۋىنە) بايلانىستى ءبىرىنشى اۋىسىمنىڭ 0-9-سىنىپ وقۋشىلارى قاشىقتان وقىتۋ فورماتىنا اۋىستىرىلادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سونىمەن قاتار ەرتەڭ سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا مينۋس 30 گرادۋسقا دەيىن قاتتى اياز بولادى. سوندىقتان 1-11-(كەيبىر جاعدايدا 12) سىنىپ وقۋشىلارىنا ساباق بولمايدى، ياعني وقۋشىلار ونلاين فورماتتا ءبىلىم الادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، الداعى كۇندەرى تۇنگى ۋاقىتتا باتىس وبلىستاردا اۋا تەمپەراتۋراسى 15-25 گرادۋس اياز، ا دەيىن تومەندەيتىنىن جازعان ەدىك. سولتۇستىك جانە ورتالىق وڭىرلەردە تەرمومەتر كورسەتكىشى 28-37 گرادۋستى كورسەتسە، شىعىستا 32-40 گرادۋس اياز كۇتىلەدى. ال وڭتۇستىك وبلىستاردا اۋا تەمپەراتۋراسى 0-10 گرادۋس اياز شاماسىندا بولادى.