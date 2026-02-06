ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    12:12, 06 - اقپان 2026 | GMT +5

    كۇن كۇرت سۋىتادى: ت ج م ەسكەرتۋ جاسادى

    استانا. KAZINFORM - ەل بويىنشا 6-8-اقپاندا اۋا رايى كۇرت وزگەرەدى. وسىعان بايلانىستى توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى ازاماتتارعا شۇعىل ەسكەرتۋ جاسادى.

    ا
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    6-اقپان 

    اقتوبە وبلىسىندا اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە 23-28، وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە 20 گرادۋس ايازعا دەيىن ودان ءارى تومەندەيدى.

    قوستاناي وبلىسىندا اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە 20-25، وبلىستىڭ باتىسىندا 28 گرادۋس ايازعا دەيىن، كۇندىز 17-22 گرادۋس ايازعا دەيىن كۇرت تومەندەيدى.

    سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە 18-23، وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە 26 گرادۋس ايازعا دەيىن، كۇندىز 15-20 گرادۋس ايازعا دەيىن كۇرت تومەندەيدى.

    اقمولا وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە جانە كۇندىز 15-20 گرادۋس ايازعا دەيىن كۇرت تومەندەيدى.

    قىزىلوردا وبلىسىندا اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە جانە كۇندىز 2-7، وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە 12 گرادۋس ايازعا دەيىن كۇرت تومەندەيدى.

    تۇركىستان وبلىسىندا اۋا تەمپەراتۋراسى كۇندىز 2-7 گرادۋس جىلى، وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، تاۋلى اۋداندارىندا 1 گرادۋس ايازعا دەيىن كۇرت تومەندەيدى.

    شىمكەنت قالاسىندا 2-4 گرادۋس جىلىعا دەيىن كۇرت تومەندەيدى.

    جامبىل وبلىسىندا اۋا تەمپەراتۋراسى كۇندىز 1 گرادۋس اياز-4 گرادۋس جىلى، وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، تاۋلى اۋداندارىندا 6 گرادۋس ايازعا دەيىن كۇرت تومەندەيدى.

    7-اقپان

    اقمولا وبلىسىندا اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە 17-22، وبلىستىڭ باتىسىندا 25 گرادۋس ايازعا دەيىن كۇرت تومەندەيدى.

    استانا قالاسىندا اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە 18-20 گرادۋس ايازعا دەيىن كۇرت تومەندەيدى.

    ۇلىتاۋ وبلىسىندا اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە 15-20، وبلىستىڭ باتىسىندا 23 گرادۋس ايازعا دەيىن كۇرت تومەندەيدى.

    قاراعاندى وبلىسىندا اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە جانە كۇندىز 11-16، وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە 19 گرادۋس ايازعا دەيىن كۇرت تومەندەيدى.

    پاۆلودار وبلىسىندا اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە جانە كۇندىز 15-20، وبلىستىڭ باتىسىندا 23 گرادۋس ايازعا دەيىن كۇرت تومەندەيدى.

    تەگ:
    قوعام اۋارايى
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار