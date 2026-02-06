كۇن كۇرت سۋىتادى: ت ج م ەسكەرتۋ جاسادى
استانا. KAZINFORM - ەل بويىنشا 6-8-اقپاندا اۋا رايى كۇرت وزگەرەدى. وسىعان بايلانىستى توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى ازاماتتارعا شۇعىل ەسكەرتۋ جاسادى.
6-اقپان
اقتوبە وبلىسىندا اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە 23-28، وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە 20 گرادۋس ايازعا دەيىن ودان ءارى تومەندەيدى.
قوستاناي وبلىسىندا اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە 20-25، وبلىستىڭ باتىسىندا 28 گرادۋس ايازعا دەيىن، كۇندىز 17-22 گرادۋس ايازعا دەيىن كۇرت تومەندەيدى.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە 18-23، وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە 26 گرادۋس ايازعا دەيىن، كۇندىز 15-20 گرادۋس ايازعا دەيىن كۇرت تومەندەيدى.
اقمولا وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە جانە كۇندىز 15-20 گرادۋس ايازعا دەيىن كۇرت تومەندەيدى.
قىزىلوردا وبلىسىندا اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە جانە كۇندىز 2-7، وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە 12 گرادۋس ايازعا دەيىن كۇرت تومەندەيدى.
تۇركىستان وبلىسىندا اۋا تەمپەراتۋراسى كۇندىز 2-7 گرادۋس جىلى، وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، تاۋلى اۋداندارىندا 1 گرادۋس ايازعا دەيىن كۇرت تومەندەيدى.
شىمكەنت قالاسىندا 2-4 گرادۋس جىلىعا دەيىن كۇرت تومەندەيدى.
جامبىل وبلىسىندا اۋا تەمپەراتۋراسى كۇندىز 1 گرادۋس اياز-4 گرادۋس جىلى، وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، تاۋلى اۋداندارىندا 6 گرادۋس ايازعا دەيىن كۇرت تومەندەيدى.
7-اقپان
اقمولا وبلىسىندا اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە 17-22، وبلىستىڭ باتىسىندا 25 گرادۋس ايازعا دەيىن كۇرت تومەندەيدى.
استانا قالاسىندا اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە 18-20 گرادۋس ايازعا دەيىن كۇرت تومەندەيدى.
ۇلىتاۋ وبلىسىندا اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە 15-20، وبلىستىڭ باتىسىندا 23 گرادۋس ايازعا دەيىن كۇرت تومەندەيدى.
قاراعاندى وبلىسىندا اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە جانە كۇندىز 11-16، وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە 19 گرادۋس ايازعا دەيىن كۇرت تومەندەيدى.
پاۆلودار وبلىسىندا اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە جانە كۇندىز 15-20، وبلىستىڭ باتىسىندا 23 گرادۋس ايازعا دەيىن كۇرت تومەندەيدى.