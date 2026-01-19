كۇن بەتىندە ەڭ قۋاتتى جارقىل بولدى
استانا. قازاقپارات – 18-قاڭتار كەشىندە تىركەلگەن 2026-جىلعى العاشقى قۋاتتى كۇن جارقىلى X1,9 دەڭگەيىنە جەتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform.
- 18-قاڭتاردا ماسكەۋ ۋاقىتىمەن ساعات 21:09 دا رەنتگەن دياپازونىنداعى 4341 كۇن داق توبىندا (S14E22) 59 مينۋتقا سوزىلعان X1.9 جارقىلى تىركەلدى، - دەلىنگەن رەسەيدىڭ ە. ك. فەدوروۆ اتىنداعى قولدانبالى گەوفيزيكا ينستيتۋتىنىڭ حابارلاماسىندا.
ت ا س س اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، https://tass.ru/nauka/26180397 X كلاسىنداعى سوڭعى جارقىل 8-جەلتوقساندا تىركەلگەن.
كۇن جارقىلدارى رەنتگەن ساۋلەلەنۋىنىڭ قارقىندىلىعىنا بايلانىستى بەس كلاسقا بولىنەدى: A، ،B ،C ،M جانە X. ەڭ تومەنگى كلاس، A0.0، جەر وربيتاسىنداعى شارشى مەترگە 10 نانوۆاتت رەنتگەن ساۋلەلەنۋ قارقىندىلىعىنا سايكەس كەلەدى.
كەلەسى ارىپكە وتكەن كەزدە قارقىندىلىق ون ەسە ارتادى. جارىلىستار كۇن پلازماسىنىڭ شىعارىندىلارىمەن قاتار ءجۇرۋى، ولاردىڭ بۇلتتارى جەرگە جەتكەندە ماگنيتتىك داۋىلداردى تۋدىرۋى مۇمكىن.
