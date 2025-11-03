كۇن بەتىندە ەكى اپتالىق ۇزىلىستەن كەيىن كۇشتى جارقىلدار قايتا پايدا بولدى
استانا. KAZINFORM - ەكى اپتالىق ۇزىلىستەن كەيىن كۇن بەتىندە كۇشتى جارقىلدار قايتا تىركەلدى، دەپ حابارلايدى ت ا س س.
بۇل تۋرالى رەسەي عىلىم اكادەمياسىنىڭ عارىشتىق زەرتتەۋلەر ينستيتۋتىنىڭ كۇن استرونومياسى زەرتحاناسى حابارلادى.
ناقتىلاي ايتقاندا، ماسكەۋ ۋاقىتىمەن شامامەن 04:00 دە جۇلدىزدىڭ شىعىس جيەگىندە M1.0 دەڭگەيىندەگى جارقىل بولدى. بۇل كۇن فيزيكاسىندا قولدانىلاتىن بەس دەڭگەيلى شكالا بويىنشا ءتورتىنشى بەلسەندىلىك كلاسىنا جاتادى.
اتالعان وقيعانى كۇن بەلسەندىلىگىنىڭ ۇزاق مەرزىمدى كۇشەيۋىنىڭ باستالۋ بەلگىسى دەۋگە بولادى. ونىڭ شارىقتاۋ كەزەڭى 3-9-قاراشا ارالىعىنداعى اپتاعا تۇسپا-تۇس كەلەدى. جۇلدىزدىڭ سول جاق جيەگىندە جەرگە قاراي باعىتتالعان ەكى قۋاتتى بەلسەندىلىك ورتالىعى بايقالادى.
ەسكە سالا كەتسەك، بۇعان دەيىن عاسىردىڭ ەڭ ۇزاق كۇن تۇتىلۋى بولاتىنىن جازعانبىز.
ول استرونوميالىق قۇبىلىس بولجام بويىنشا 2027-جىلعى 2-تامىزدا بولادى دەپ كۇتىلىپ وتىر.