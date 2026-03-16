14:25, 16 - ناۋرىز 2026 | GMT +5
كۇن 20+ گرادۋسقا دەيىن جىلىنادى
استانا. KAZINFORM - الداعى كۇندەرى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ باسىم بولىگىندە كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى ودان ءارى كوتەرىلەدى.
الايدا ەلدىڭ سولتۇستىگىندە جانە وڭتۇستىكتىڭ تاۋلى ايماقتارىندا اۋا رايى تۇراقسىز بولادى.
اتموسفەرالىق فرونتتاردىڭ وتۋىنە بايلانىستى جاۋىن-شاشىندى (جاڭبىر، قار)، كوكتايعاق بولىپ، جەل كۇشەيەدى. رەسپۋبليكا بويىنشا تۇمان بولۋى ىقتيمال.
كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى باتىس وڭىرلەردە +10…+15°س- قا دەيىن،
وڭتۇستىكتە 15+…20+ گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى. ال سولتۇستىك پەن شىعىس
وڭىرلەردە 3+…8+ گرادۋس شاماسىندا بولادى.