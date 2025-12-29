كەلىنى ۇرى بولىپ شىقتى: تۇركىستاندىق ايەل ءوز ۇيىنەن 8,5 ميلليون تەڭگەنىڭ التىنىن قولدى ەتتى
تۇركىستان. KAZINFORM - تۇركىستان وبلىسىندا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى 8,5 ميلليون تەڭگە كولەمىندە ماتەريالدىق شىعىن كەلتىرىلگەن پاتەر ۇرلىعى دەرەگىن دەر كەزىندە انىقتاپ، قىلمىستىڭ بەتىن اشتى، دەپ حابارلايدى Polisia.kz.
پوليتسيا مالىمەتىنشە، جەرگىلىكتى تۇرعىن قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنا ارىزدانا وتىرىپ، ءوز ۇيىنەن التىن بۇيىمدارى مەن اقشاسىنىڭ ۇرلانعانىن حابارلاعان. ارىز تۇسە سالىسىمەن تاجىريبەلى جەدەل ۋاكىلدەردەن ارنايى توپ قۇرىلىپ، قاجەتتى جەدەل-ىزدەستىرۋ ءىس-شارالارى قولعا الىنعان.
جۇرگىزىلگەن جۇمىستاردىڭ ناتيجەسىندە كۇدىكتى رەتىندە جابىرلەنۋشىنىڭ كەلىنى انىقتالدى. تەرگەۋ دەرەكتەرىنە سايكەس، ول بيىل مامىر ايىنان بەرى ۇيدەن ءتۇرلى كولەمدەگى التىن اشەكەيلەر مەن قولما-قول اقشانى جاسىرىن تۇردە الىپ وتىرعان.
جابىرلەنۋشىگە كەلتىرىلگەن جالپى ماتەريالدىق شىعىن 8 ميلليون 500 مىڭ تەڭگەنى قۇرادى. كۇدىكتى ۇرلانعان التىن بۇيىمداردى لومباردتارعا وتكىزىپ، تۇسكەن اقشانى قۇمار ويىندارعا جۇمساعانى انىقتالدى.
قازىرگى ۋاقىتتا اتالعان دەرەك بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر، بارلىق ءمان-جاي انىقتالۋدا.
ايتا كەتەيىك، جەتىسۋ وبلىسىندا مال ۇرلىعىنا قاتىسى بار ءۇش ادام قاماۋعا الىندى.