    كەلىنى ۇرى بولىپ شىقتى: تۇركىستاندىق ايەل ءوز ۇيىنەن 8,5 ميلليون تەڭگەنىڭ التىنىن قولدى ەتتى

    تۇركىستان. KAZINFORM - تۇركىستان وبلىسىندا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى 8,5 ميلليون تەڭگە كولەمىندە ماتەريالدىق شىعىن كەلتىرىلگەن پاتەر ۇرلىعى دەرەگىن دەر كەزىندە انىقتاپ، قىلمىستىڭ بەتىن اشتى، دەپ حابارلايدى Polisia.kz.

    а
    Фото: Polisia.kz

    پوليتسيا مالىمەتىنشە، جەرگىلىكتى تۇرعىن قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنا ارىزدانا وتىرىپ، ءوز ۇيىنەن التىن بۇيىمدارى مەن اقشاسىنىڭ ۇرلانعانىن حابارلاعان. ارىز تۇسە سالىسىمەن تاجىريبەلى جەدەل ۋاكىلدەردەن ارنايى توپ قۇرىلىپ، قاجەتتى جەدەل-ىزدەستىرۋ ءىس-شارالارى قولعا الىنعان.

    جۇرگىزىلگەن جۇمىستاردىڭ ناتيجەسىندە كۇدىكتى رەتىندە جابىرلەنۋشىنىڭ كەلىنى انىقتالدى. تەرگەۋ دەرەكتەرىنە سايكەس، ول بيىل مامىر ايىنان بەرى ۇيدەن ءتۇرلى كولەمدەگى التىن اشەكەيلەر مەن قولما-قول اقشانى جاسىرىن تۇردە الىپ وتىرعان.

    جابىرلەنۋشىگە كەلتىرىلگەن جالپى ماتەريالدىق شىعىن 8 ميلليون 500 مىڭ تەڭگەنى قۇرادى. كۇدىكتى ۇرلانعان التىن بۇيىمداردى لومباردتارعا وتكىزىپ، تۇسكەن اقشانى قۇمار ويىندارعا جۇمساعانى انىقتالدى.

    قازىرگى ۋاقىتتا اتالعان دەرەك بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر، بارلىق ءمان-جاي انىقتالۋدا.

    ايتا كەتەيىك، جەتىسۋ وبلىسىندا مال ۇرلىعىنا قاتىسى بار ءۇش ادام قاماۋعا الىندى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
