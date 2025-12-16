كەلەسى جىلى سمارتفون مەن نوۋتبۋكتەردىڭ ساپاسى ناشارلاپ، باعاسى قىمباتتاۋى مۇمكىن
2026 -جىلى سمارتفوندار مەن نوۋتبۋكتەر قىمباتتاپ، السىزدەۋ بولۋى مۇمكىن، دەپ جازادى سالالىق ينسايدەرلەر. بۇعان جەدەل جاد (و ز ۋ) نارىعىنداعى داعدارىس سەبەپ. ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، جاد چيپتەرىنىڭ تاپشىلىعى مەن قىمباتتاۋى وندىرۋشىلەردى قۇرىلعىلارداعى وزۋ كولەمىن قىسقارتۋعا ماجبۇرلەيدى. ال بۇل كوپتاپسىرمالى رەجيمنىڭ ناشارلاۋىنا تىكەلەي اسەر ەتەدى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
ينسايدەرلەر كەلتىرگەن دەرەكتەرگە سۇيەنسەك، 2026 -جىلى نارىقتا مىناداي وزگەرىستەر بولۋى مۇمكىن:
- فلاگمان سمارتفونداردا 16 گ ب وزۋ ورنىنا 12 گ ب قولدانىلۋى مۇمكىن؛
- بيۋدجەتتىك سمارتفونداردا 6- 8 گ ب-تان 4 گ ب-قا دەيىن تومەندەۋى ىقتيمال؛
- ورتا دەڭگەيلى نوۋتبۋكتەردە 16 گ ب ورنىنا 8 گ ب ۇسىنىلادى؛
- قۋاتتى نوۋتبۋكتەردە 32 گ ب جانە ودان جوعارى كولەمنىڭ ورنىنا 16 گ ب شەكتەلۋى مۇمكىن.
مامانداردىڭ تۇسىندىرۋىنشە، وزۋ كولەمىنىڭ ازايۋى قوسىمشالاردىڭ باياۋ جۇمىس ىستەۋىنە، بىرنەشە باعدارلامانى قاتار قولدانۋ كەزىندە ىركىلىستەردىڭ كوبەيۋىنە اكەلەدى. سونىمەن قاتار جاد چيپتەرىنىڭ قىمباتتاۋى سوڭعى قۇرىلعىلاردىڭ باعاسىن ءوسىرۋى مۇمكىن.
وسى سەبەپتى ساراپشىلار تەحنيكاسىن جاڭارتۋدى جوسپارلاپ جۇرگەن تۇتىنۋشىلارعا 2026 -جىلدى كۇتپەي، جاقىن ۋاقىتتا ساتىپ الۋ ءتيىمدى بولۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتادى. كەلەسى جىلى «جاڭاراق، ءبىراق قىمباتىراق ءارى ءسال السىزدەۋ» قۇرىلعىلار ساتىپ الۋ قالىپتى قۇبىلىسقا اينالۋى ىقتيمال.