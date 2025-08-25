ق ز
    14:10, 25 - تامىز 2025 | GMT +5

    كەلەسى جىلى رەسەيدىڭ مىڭداعان ەسكى كولىكتەرى قازاقستانعا اعىلۋى مۇمكىن

    قازاقستاندا قولجەتىمدى كولىكتەر سانى ارتۋى ىقتيمال. 2026 -جىلدىڭ 1-ناۋرىزىنان باستاپ رەسەيدە تاكسي رەەسترىنە تەك وتاندىق وندىرىستەگى نەمەسە جوعارى دەڭگەيدە لوكاليزاتسيالانعان كولىكتەر عانا ەنگىزىلەدى. بۇل وزگەرىس تاكسوپاركتەردەگى شەتەلدىك ماشينالاردىڭ (ولاردىڭ ۇلەسى 80 پايىزدان اسادى) جاپپاي ساتىلىمىنا سەبەپ بولۋى ىقتيمال، - دەپ جازادى Tengri Auto.

    автокөлік
    فوتو: gov.kz

    ساراپشىلار قازاقستانعا دا وسىنداي كولىكتەردىڭ كەلۋ ىقتيمالدىعىن جوققا شىعارمايدى. الايدا «ارزان كولىكتەر اعىنى» تۋرالى اڭگىمەلەر اسىرا ايتىلعان: باعا رۋبلدىڭ باعامىنا، تەحنيكالىق جاعدايىنا جانە مودەلدىڭ سۇرانىسىنا تاۋەلدى. تاكسيدە جۇرگەن كولىكتەردىڭ كوبى جىلىنا 80-100 مىڭ شاقىرىم ءجۇرىپ تاستايتىندىقتان، اجەپتاۋىر توزعان بولىپ كەلەدى.

    سوندىقتان قازاقستان نارىعىندا قولجەتىمدى كولىكتەردىڭ سانى كوبەيگەنىمەن، ساتىپ الۋشىلار ءۇشىن باستى شارت - تەحنيكالىق تۇرعىدان مۇقيات تەكسەرۋ. ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، كەي جاعدايدا جاڭا قىتايلىق كولىك ساتىپ الۋ ەسكى تاكسي-ماشينانى الۋدان تيىمدىرەك بولۋى مۇمكىن.

    Бейсен Сұлтан
