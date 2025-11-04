كەلەسى جىلى نەسيەگە مال العاندارعا دا مەملەكەتتەن 85 پايىز كەپىلدىك بەرىلەدى
استانا. KAZINFORM - اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترى ايداربەك ساپاروۆ ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىن ءوتىپ جاتقان باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا نەسيەگە مال الايىن دەسە، كەپىلدىككە قوياتىن اكتيۆى بولماي جۇرگەن شارۋالارعا مەملەكەت قانداي كومەك بەرەتىنىن ايتتى.
- كەپىلدىك بەرۋ ساياساتىنا قاتىستى ماسەلە شەشىلدى دەپ ايتۋعا دا بولادى. «دامۋ» قورى ارقىلى نەسيە سوماسىنىڭ 85 پايىزىنا كەپىلدىك بەرىلەدى. كەڭسەلەردىڭ تابالدىرىعىن توزدىرىپ جۇرمەۋ ءۇشىن پورتفەلدىك كەپىلدەندىرۋ جاساپ قويدىق. بىردەن «اگرارلىق نەسيە كورپوراتسياسى» ءوتىنىم قابىلداپ، 85 پايىز كەپىلدىك بەرەدى. وسى باعدارلامانى مال شارۋاشىلىعىنا دا ەنگىزبەكشىمىز، - دەدى ول.
ءمينيستردىڭ سوزىنشە، وسى باستاما بويىنشا كەشەندى جوسپار ازىرلەنىپ جاتىر.
- جوسپاردى جىل سوڭىنا دەيىن اياقتاپ، كەلەسى جىلى قولداۋدى باستايمىز بۇل اۋىل شارۋاشىلىعىنا ۇلكەن قولداۋ بولايىن دەپ تۇر. قازىر شارۋالارعا جەرگىلىكتى الەۋمەتتىك كاسىپكەرلىك كورپوراتسيالار دا نەسيە بەرەدى. ال ولاردىڭ كەپىلدىك ساياساتىن ۇيلەستىرۋ كەڭەستەرى ايقىندايدى، - دەدى ۆەدومستۆو باسشىسى.
ەسكە سالساق، ەكى اي بۇرىن پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگىنە 2 اي ىشىندە مال شارۋاشىلىعىن دامىتۋدىڭ كەشەندى جوسپارىن ازىرلەپ، 1 اي ىشىندە جەر رەسۋرستارىن ءادىل بولۋگە باعىتتالعان ءتيىستى زاڭنامالىق باستامالاردى ازىرلەپ، ۇسىنۋدى تاپسىرعان ەدى.