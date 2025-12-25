كەلەسى جىلى ج و و-لاردا ءبىلىم الۋ قۇنى كوتەرىلە مە
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلدىڭ 1-قاڭتارىنان ەلىمىزدە جاڭا سالىق كودەكسى كۇشىنە ەنەدى. وسىعان وراي جوعارى وقۋ ورىنداردا اقىلى ءبىلىم الۋ قۇنى ارتا ما؟ بۇگىن سەناتتا ب ا ق وكىلدەرىنىڭ وسى ساۋالىنا عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ۆيتسە-ءمينيسترى گۇلزات كوبەنوۆا جاۋاپ بەردى.
- نەگىزىندە اقىلى بولىمدە ءبىلىم الۋ قۇنىن بەلگىلەۋ جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ قۇزىرەتىنە كىرەدى. دەگەنمەن، ادەتتە وكىلەتتى ورگان جوعارى وقۋ ورىندارىنا اعىمداعى ەكونوميكالىق احۋالدى ەسكەرىپ بارىپ وقۋ قۇنىن بەلگىلەۋگە ۇسىنىس بەرەدى. ەگەر وسى جىلدى الار بولساق، وقۋ قۇنى وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 5-7 پايىز شاماسىندا عانا كوتەرىلدى، - دەدى گۇلزات كوبەنوۆا.
ونىڭ ايتۋىنشا، اقىلى وقۋ اقىسىنا قاتىستى جوعارى وقۋ ورىندارىنا بەرىلەتىن ۇسىنىستار ازىرگە عىلىم مينيسترلىگىندە تالقىلانباعان.
بۇعان دەيىن ەلىمىزدەگى ج و و-لاردا وقۋ اقىسى قانشا تۇراتىنىن جازعان ەدىك.