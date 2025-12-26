كەلەسى جىلى ۇشاقتار مەن پويىزداردا ينتەرنەت قولجەتىمدى بولادى
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلى ۇشاقتار مەن پويىزداردا ينتەرنەت قولجەتىمدى بولادى. بۇل تۋرالى بۇگىن جىل قورىتىندىسىنا وراي باق وكىلدەرىمەن كەزدەسكەن پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ ايتتى.
- كەلەسى جىلى ەير استانا ۇشاقتارىنىڭ بورتىن جانە قازاقستان تەمىر جولى پويىزدارىن ينتەرنەتپەن قامتاماسىز ەتە باستايمىز. ياعني، كەلەسى جىلدان قازاقستان تەمىر جولىمەن جولاۋشىلار تاسىمالداۋ كەزىندە ينتەرنەت بولادى. ءبىزدىڭ كۇتۋىمىز بەن جوسپارىمىزعا سايكەس، 2026-جىلدىڭ 1-جارتىجىلدىعىندا قازاقستان تەمىر جولى ارقىلى جولاۋشىلار اعىنىنىڭ 50 پايىزى نەگىزگى باعىتتارداعى پويىزداردا سپۋتنيكتى ينتەرنەتكە قول جەتكىزەدى. ال كەلەسى جىلدىڭ شامامەن قازان ايىندا ەير استانا بورتتارىندا سپۋتنيكتى ينتەرنەت پايدا بولادى، - دەدى جاسلان ماديەۆ.