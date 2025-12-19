كەلەسى جىلى شامامەن ءبىر ميلليون سيريالىق ءوز ەلىنە ورالۋى مۇمكىن - ب ۇ ۇ
استانا. KAZINFORM - الداعى ەكى جىلدا ەلگە ورالعاندار سانى ءتورت ميلليوننان اسادى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگى Anadolu Ajansi-عا سىلتەمە جاساپ.
باسىلىمنىڭ مالىمەتىنشە، وتكەن جىلعى 8-جەلتوقساندا باشار اساد رەجيمى قۇلاتىلعاننان بەرى سيرياعا شامامەن 1,3 ميلليون سيريالىق قايتىپ كەلگەن. ال كەلەسى جىلى تاعى ءبىر ميلليونعا جۋىق ادامنىڭ ورالۋى كۇتىلىپ وتىر. بۇل تۋرالى ب ۇ ۇ-نىڭ بوسقىندار ءىسى جونىندەگى جوعارعى كوميسسارى باسقارماسىنىڭ (ب ۇ ۇ ب ج ك ب) سيرياداعى وكىلى گونسالو ۆارگاس لوسا مالىمدەدى.
لوسا جەنيەۆادا ب ۇ ۇ ب ج ك ب مەن شۆەيتساريا ۇكىمەتى بىرلەسىپ ۇيىمداستىرعان «بوسقىندار جونىندەگى جاھاندىق فورۋمنىڭ ىلگەرىلەۋىن ەكىنشى جاھاندىق باعالاۋ» اتتى كەزدەسۋگە قاتىسىپ، Anadolu Ajansi ءتىلشىسىنىڭ سيرياداعى جاعدايعا قاتىستى سۇراقتارىنا جاۋاپ بەرگەن.
ونىڭ ايتۋىنشا، ول اساد رەجيمى قۇلاعانعا دەيىن بىرنەشە اي بۇرىن سيريادا بولىپ، جاڭا اكىمشىلىكتىڭ بيلىككە كەلۋىنە كۋا بولعان. لوسا ەلدەگى «قورقىنىش احۋالىنىڭ وتە جىلدام جوعالىپ، ونىڭ ورنىن ءۇمىت باسقانىن» اتاپ ءوتتى.
لوسانىڭ سوزىنشە، بىلتىرعى 9-جەلتوقساندا ول ءوز كومانداسىمەن بىرگە ليۆان شەكاراسىنا بارىپ، 14 جىلدان استام ۋاقىتقا سوزىلعان ءماجبۇرلى قۋعىننان كەيىن ءوز بەتتەرىمەن وتانىنا ورالىپ جاتقان سيريالىقتاردى كورگەن. ول سونداي-اق «ەلىنە جەتكەن كوپتەگەن ادامدار قۋانىشتان تۋعان جەردىڭ توپىراعىن سۇيگەنىن» دە اتاپ وتكەن.
ايتا كەتەيىك، سيرياداعى تۇتقيىل شابۋىلدان ا ق ش-تىڭ ەكى اسكەري قىزمەتكەرى مەن ازاماتى وپات بولدى.
سونداي-اق سيريالىقتار سيريا اساد رەجيمىنىڭ قۇلاعانىنا ءبىر جىل تولعانىن اتاپ ءوتتى.