كەلەسى جىلى ءدارى-دارمەك باعاسى قىمباتتاي ما - د س م جاۋابى
استانا. KAZINFORM - بولاشاقتا 4900 دەن استام ءدارى-دارمەك باعاسىن نارىق رەتتەۋى مۇمكىن. بۇل تۋرالى دەنساۋلىق ساقتاۋ ۆيتسە-ءمينيسترى تيمۋر مۇراتوۆ ايتتى.
ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىنگى بريفينگ بارىسىندا ب ا ق وكىلدەرىنىڭ ساۋالىنا جاۋاپ بەرگەن ول ءدارى-دارمەك باعاسىن كوتەرۋ نەمەسە كوتەرۋدى جوسپارلاۋ مينيسترلىكتىڭ قۇزىرىنا جاتپايتىندىعىن ايتتى.
- ءبىز كەرىسىنشە ءمامس پەن ت م ك ك ك اياسىندا ساتىپ الىناتىن دارىلەردىڭ باعاسىن تومەندەتىپ جاتىرمىز. كوپتەگەن ءدارىنىڭ باعاسى 40 پايىز شاماسىندا تومەندەدى. بۇل جۇمىستى ارى قاراي جالعاستىرۋعا مۇددەلىمىز. مينيسترلىك قازىرگى ۋاقىتتا 4900 دەن استام ءدارى اتاۋىنىڭ باعاسىن رەتتەپ وتىر. جالپى، بۇل نارىقتىڭ ءىسى. بولاشاقتا بۇل دارىلەردىڭ باعاسى نارىقتا رەتتەلمەۋى مۇمكىن. ويتكەنى، نارىقتى ودان ارى كەڭەيتۋ ءۇشىن قاجەت. ال، جالپى دارىگەر رەتىندە ايتارىم، «اۋىرىپ ەم ىزدەگەنشە، اۋىرمايتىن جول ىزدەۋ» كەرەك. دەنساۋلىعىمىزعا قاراپ، دۇرىس تاماقتانۋىمىز قاجەت. دەنەمىزدى شىنىقتىرىپ جۇرگەنىمىز دۇرىس، - دەدى تيمۋر مۇراتوۆ.
دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى مەديتسينالىق جانە فارماتسيەۆتيكالىق باقىلاۋ كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى باۋىرجان ءجۇسىپوۆ كەلەسى جىلى ءدارى-دارمەك قىمباتتايدى دەگەن اقپارات جوق ەكەنىن ايتادى.
- ءدارىحانالارداعى ءدارى-دارمەك باعاسىنا مونيتورينگ جۇرگىزەمىز. قازان ايىنىڭ قورىتىندىسىندا حالىق ءجيى قولداناتىن 50 شاقتى ءدارى-دارمەكتىڭ باعاسى ورتاشا ەسەپپەن 10-11 پايىزعا تومەندەگەنىن بايقادىق. وسى تەندەنسيا ارى قاراي جالعاسادى دەپ ۇمىتتەنەمىز. سونىمەن قاتار Naqty Onim موبيلدى قوسىمشاسى قولدانىسقا ەنگىزىلگەن. سول ارقىلى كەز كەلگەن ءدارىحانادان ءدارى-دارمەك ساتىپ العان كەزدە ارنايى QR كودپەن تەكسەرۋگە بولادى. قوسىمشا ءدارىنىڭ زاڭدى جولمەن كەلگەنىن، سونىمەن قاتار شەكتى باعاسىن كورسەتەدى. ەگەر ءدارى-دارمەك قۇنى شەكتى باعادان جوعارى بولسا، وندا قوسىمشا ارقىلى ءوتىنىش بەرە الاسىزدار. ءبىزدىڭ دەپارتامەنت ءتيىستى شارا قابىلدايدى، - دەدى ول.