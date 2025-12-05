ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    08:00, 05 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    كەلەسى جىلى ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش، جاردەماقى جانە ايىپپۇلدار قالاي وزگەرەدى

    استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ قازاقستاندا ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش (ا ە ك) 4325 تەڭگە بولادى. بۇل بىرنەشە تولەمنىڭ مولشەرىنە اسەر ەتەدى. Kazinform ءتىلشىسى جاردەماقى، مەملەكەتتىك باج جانە ەڭ ءجيى كەزدەسەتىن قۇقىقبۇزۋشىلىقتار بويىنشا ايىپپۇلدىڭ قانشالىقتى وسەتىنىن ەسەپتەپ شىقتى.

    Новый МРП в 2026 году: как изменятся штрафы и пособия для казахстанцев
    كوللاج: Kazinform/ Canva

    ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش (ا ە ك) - كوپتەگەن ەسەپتەۋدە قولدانىلادى. مەملەكەت بيۋدجەتتەن الەۋمەتتىك تولەمدەردى وسى كورسەتكىش ارقىلى ەسەپتەيدى، سونداي-اق ايىپپۇلدار، مەملەكەتتىك باجدار جانە باسقا دا مىندەتتى تولەمدەر وسى كورسەتكىش ارقىلى الىنادى.

    салық
    ينفوگرافيكا: Kazinform

    2026 -جىلعى ەڭ تانىمال مەملەكەتتىك باجداردىڭ مولشەرى

    جەكە كۋالىك (رەسىمدەۋ نەمەسە اۋىستىرۋ) - 865 تەڭگە (0,2 ا ە ك)؛
    16 جاسقا دەيىنگى بالالارعا ارنالعان 24 بەتتىك ق ر پاسپورتى - 17300 تەڭگە (4 ا ە ك). 
    36 بەتتىك ق ر پاسپورتى - 34600 تەڭگە (8 ا ە ك)؛
    48 بەتتىك ق ر پاسپورتى - 51900 تەڭگە (12 ا ە ك).

    مەملەكەتتىك جاردەماقىلار

    الەۋمەتتىك تولەمدەر ىشىندە ا ە ك-كە ەڭ الدىمەن بالا تۋۋى مەن بالا كۇتىمىنە بايلانىستى جاردەماقىلار، سونداي-اق مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەرگە بەرىلەتىن ءبىرجولعى كوتەرمەاقىلار جانە باسقا دا تولەمدەر بار. سوندىقتان 2026 -جىلى ا ە ك وسىمىمەن بىرگە بۇل سومالار دا ارتادى.

    бала туу
    ينفوگرافيكا: Kazinform

    بالا تۋۋعا بايلانىستى ءبىرجولعى جاردەماقى:

    - ءبىرىنشى، ەكىنشى جانە ءۇشىنشى بالاعا - 164350 تەڭگە (38 ا ە ك)؛

    - ءتورتىنشى جانە ودان دا كوپ بالاعا - 272475 تەڭگە (63 ا ە ك).

    1,5 جاسقا دەيىنگى بالا كۇتىمىنە ارنالعان اي سايىنعى جاردەماقى:

    - ءبىرىنشى بالاعا - 24912 تەڭگە (5,76 ا ە ك)؛

    - ەكىنشى بالاعا - 29453 تەڭگە (6,81 ا ە ك)؛

    - ءۇشىنشى بالاعا - 33951 تەڭگە (7,85 ا ە ك)؛

    - ءتورتىنشى جانە ودان كوپ بالاعا - 38493 تەڭگە (8,90 ا ە ك) .

    كوپبالالى وتباسىلارعا بەرىلەتىن مەملەكەتتىك تولەمدەر:

    - 4 بالا - 69330 تەڭگە (16,03 ا ە ك)؛

    - 5 بالا - 86673 تەڭگە (20,04 ا ە ك) :

    - 6 بالا - 104016 تەڭگە (24,05 ا ە ك)؛

    - 7 بالا - 121360 تەڭگە (28,06 ا ە ك)؛

    - 8 جانە ودان دا كوپ بالا - ءار بالاعا 17300 تەڭگە (4 ا ە ك).

    جاس ماماندارعا بەرىلەتىن كوتەرمەاقى دا وسەدى، اۋىلدىق جەرلەرگە جۇمىس ىستەۋگە قونىس اۋداراتىندارى ءۇشىن 2026 -جىلى ونىڭ مولشەرى 432500 تەڭگە (100 ا ە ك) بولادى.

    سونىمەن بىرگە تۇرعىن ءۇي ساتىپ الۋ نەمەسە سالۋ ءۇشىن بەرىلەتىن بيۋدجەتتىك نەسيە 10812500 تەڭگەگە (2500 ا ە ك) جەتەدى، جىلدىق مولشەرلەمەسى - %1.

    اسكەري قىزمەتشىلەردىڭ دالالىق تولەمدەرى دە ارتادى، كەلەسى جىلى ولاردىڭ مولشەرى

    تاۋلىگىنە 5190 تەڭگە (1,2 ا ە ك) بولماق.

    айыппұл
    ينفوگرافيكا: Kazinform

    قازاقستاندا ەڭ ءجيى سالىناتىن ايىپپۇلدار قانشاعا وسەدى

    اكىمشىلىك قۇقىقبۇزۋشىلىقتار بويىنشا ايىپپۇلداردىڭ باسىم بولىگى ا ە ك-كە بايلانعان. ولاردىڭ ىشىندە ەڭ ءجيى كەزدەسەتىندەرى - جول ءجۇرىسى ەرەجەلەرىن بۇزۋ.

    «توقتاۋ جانە تۇراق ەرەجەلەرىن بۇزۋ» - 21625 تەڭگەدەن (5 ا ە ك) 43250 تەڭگەگە دەيىن (10 ا ە ك)

    ايىپپۇل مولشەرى جۇرگىزۋشىنىڭ كولىكتى تروتۋارعا، كوگالعا، قوعامدىق كولىك ايالداماسىنا، تىيىم سالىنعان بەلگى استىنا قويۋىنا نەمەسە باسقا كولىكتەردىڭ شىعۋىن بوگەپ قالۋىنا بايلانىستى.

    «جىلدامدىق رەجىمىن اسىرۋ» - 21625 تەڭگە (5 ا ە ك)

    بەلگىلەنگەن شەكتەن +1- 40 ك م/ساع ارالىعىندا ارتىق جۇرۋگە قاتىستى جازا قولدانىلادى.

    «باعدارشام سيگنالدارىن بۇزۋ» - 43250 تەڭگە (10 ا ە ك)

    قىزىلعا ءوتۋ نەمەسە توقتاۋعا مۇمكىندىك بولا تۇرا سارى جانعاندا توقتاماۋ جاعدايلارىنا سالىناتىن ايىپپۇل.

    «بەلگىلەر مەن جول تاڭباسىنىڭ تالاپتارىن ساقتاماۋ» - 12975 تەڭگە (3 ا ە ك)

    جول بەلگىلەرىنىڭ تالاپتارىن ورىنداماۋ نەمەسە تۇتاس سىزىقتى كەسىپ ءوتۋ ءۇشىن جازىلادى.

    «كولىك قۇرالدارىن پايدالانۋ ەرەجەلەرىن بۇزۋ» - 21625 تەڭگە (5 ا ە ك)

    ەگەر كولىك شينالارى توزعان، فارالارى ىستەمەيتىن، تەجەگىشىندە اقاۋى بار نەمەسە ءنومىرى دۇرىس ورناتىلماعان كۇيدە پايدالانىلسا، ايىپپۇل سالىنادى.

    «جولاۋشىلار مەن جۇكتەردى تاسىمالداۋ تالاپتارىن بۇزۋ» - 21625 تەڭگە (5 ا ە ك)

    جۇرگىزۋشى نەمەسە جولاۋشى بەلدىك تاقپاسا، موتوتسيكليست شلەم كيمەسە، ايىپپۇل قاراستىرىلعان.

    «جاياۋ جۇرگىنشىلەردىڭ جقە بۇزۋى» - 8650 تەڭگە (2 ا ە ك)

    جولدى رۇقسات ەتىلمەگەن جەردەن كەسىپ ءوتۋ، باعدارشام قىزىل جانعاندا ءوتۋ نەمەسە قوزعالىسقا تىيىم سالىنعان جول بولىگىندە ءجۇرۋ جاعدايلارىنا قاتىستى جازالاۋ.

    «قوعامدىق ورىنداردى لاستاۋ» - 43250 تەڭگە (10 ا ە ك)

    كوشەلەرگە، اۋلالارعا، كىرەبەرىستەردىڭ ماڭىنا، ايالدامالارعا نەمەسە ورمانساياباق ايماقتارىنا قوقىس تاستاۋعا سالىناتىن ايىپپۇل.

    «الكوگولدىك ىشىمدىكتەر ءىشۋ نەمەسە قوعامدىق ورىندارعا ماس كۇيىندە كەلۋ» - 21625 تەڭگە (5 ا ە ك)

    اۋلالاردا، كىرەبەرىستەردە، بالالار الاڭدارىندا، كوشەلەردە الكوگول ءىشۋ، سونداي-اق قوعامدىق ورىندارعا ماس كۇيىندە كەلۋ جاعدايلارى ءۇشىن جازالاۋ.

    «تۇنگى ۋاقىتتا تىنىشتىقتى بۇزۋ»

    - جەكە تۇلعالارعا - 21625 تەڭگە (5 ا ە ك)

    - شاعىن بيزنەس پەن ۇ ە ۇ-عا - 43250 تەڭگە (10 ا ە ك)

    - ورتا بيزنەسكە - 64875 تەڭگە (15 ا ە ك)

    - ءىرى بيزنەسكە - 216250 تەڭگە (50 ا ە ك)

    «تىيىم سالىنعان ورىنداردا تەمەكى شەگۋ» - 21625 تەڭگە (5 ا ە ك)

    كىرەبەرىستەردە، بالالار الاڭدارىندا، قوعامدىق كولىكتە، ايالدامالاردا، اكىمشىلىك عيماراتتاردا جانە تەمەكى شەگۋگە تولىق تىيىم سالىنعان باسقا دا ورىنداردا شىلىم شەككەنى ءۇشىن سالىناتىن ايىپپۇل.

    «ۇساق بۇزاقىلىق» - 86500 تەڭگە (20 ا ە ك)

    ۇساق بۇزاقىلىققا قوعامدىق جەردە بالاعات ءسوز ايتۋ، جۇرگىنشىلەرگە تيىسە بەرۋ، اگرەسسيۆتى مىنەز- قۇلىق كورسەتۋ نەمەسە قوعامدىق ءتارتىپتى ادەيى بۇزۋدىڭ وزگە دە تۇرلەرى جاتادى.

    بۇعان دەيىن زەينەتاقى اكتيۆتەرىن باسقارۋ جۇيەسى 2026 -جىلى قالاي وزگەرەتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.

    اۆتور

    ەربول جانات

