كەلەسى جىلى ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش، جاردەماقى جانە ايىپپۇلدار قالاي وزگەرەدى
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ قازاقستاندا ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش (ا ە ك) 4325 تەڭگە بولادى. بۇل بىرنەشە تولەمنىڭ مولشەرىنە اسەر ەتەدى. Kazinform ءتىلشىسى جاردەماقى، مەملەكەتتىك باج جانە ەڭ ءجيى كەزدەسەتىن قۇقىقبۇزۋشىلىقتار بويىنشا ايىپپۇلدىڭ قانشالىقتى وسەتىنىن ەسەپتەپ شىقتى.
ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش (ا ە ك) - كوپتەگەن ەسەپتەۋدە قولدانىلادى. مەملەكەت بيۋدجەتتەن الەۋمەتتىك تولەمدەردى وسى كورسەتكىش ارقىلى ەسەپتەيدى، سونداي-اق ايىپپۇلدار، مەملەكەتتىك باجدار جانە باسقا دا مىندەتتى تولەمدەر وسى كورسەتكىش ارقىلى الىنادى.
2026 -جىلعى ەڭ تانىمال مەملەكەتتىك باجداردىڭ مولشەرى
جەكە كۋالىك (رەسىمدەۋ نەمەسە اۋىستىرۋ) - 865 تەڭگە (0,2 ا ە ك)؛
16 جاسقا دەيىنگى بالالارعا ارنالعان 24 بەتتىك ق ر پاسپورتى - 17300 تەڭگە (4 ا ە ك).
36 بەتتىك ق ر پاسپورتى - 34600 تەڭگە (8 ا ە ك)؛
48 بەتتىك ق ر پاسپورتى - 51900 تەڭگە (12 ا ە ك).
مەملەكەتتىك جاردەماقىلار
الەۋمەتتىك تولەمدەر ىشىندە ا ە ك-كە ەڭ الدىمەن بالا تۋۋى مەن بالا كۇتىمىنە بايلانىستى جاردەماقىلار، سونداي-اق مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەرگە بەرىلەتىن ءبىرجولعى كوتەرمەاقىلار جانە باسقا دا تولەمدەر بار. سوندىقتان 2026 -جىلى ا ە ك وسىمىمەن بىرگە بۇل سومالار دا ارتادى.
بالا تۋۋعا بايلانىستى ءبىرجولعى جاردەماقى:
- ءبىرىنشى، ەكىنشى جانە ءۇشىنشى بالاعا - 164350 تەڭگە (38 ا ە ك)؛
- ءتورتىنشى جانە ودان دا كوپ بالاعا - 272475 تەڭگە (63 ا ە ك).
1,5 جاسقا دەيىنگى بالا كۇتىمىنە ارنالعان اي سايىنعى جاردەماقى:
- ءبىرىنشى بالاعا - 24912 تەڭگە (5,76 ا ە ك)؛
- ەكىنشى بالاعا - 29453 تەڭگە (6,81 ا ە ك)؛
- ءۇشىنشى بالاعا - 33951 تەڭگە (7,85 ا ە ك)؛
- ءتورتىنشى جانە ودان كوپ بالاعا - 38493 تەڭگە (8,90 ا ە ك) .
كوپبالالى وتباسىلارعا بەرىلەتىن مەملەكەتتىك تولەمدەر:
- 4 بالا - 69330 تەڭگە (16,03 ا ە ك)؛
- 5 بالا - 86673 تەڭگە (20,04 ا ە ك) :
- 6 بالا - 104016 تەڭگە (24,05 ا ە ك)؛
- 7 بالا - 121360 تەڭگە (28,06 ا ە ك)؛
- 8 جانە ودان دا كوپ بالا - ءار بالاعا 17300 تەڭگە (4 ا ە ك).
جاس ماماندارعا بەرىلەتىن كوتەرمەاقى دا وسەدى، اۋىلدىق جەرلەرگە جۇمىس ىستەۋگە قونىس اۋداراتىندارى ءۇشىن 2026 -جىلى ونىڭ مولشەرى 432500 تەڭگە (100 ا ە ك) بولادى.
سونىمەن بىرگە تۇرعىن ءۇي ساتىپ الۋ نەمەسە سالۋ ءۇشىن بەرىلەتىن بيۋدجەتتىك نەسيە 10812500 تەڭگەگە (2500 ا ە ك) جەتەدى، جىلدىق مولشەرلەمەسى - %1.
اسكەري قىزمەتشىلەردىڭ دالالىق تولەمدەرى دە ارتادى، كەلەسى جىلى ولاردىڭ مولشەرى
تاۋلىگىنە 5190 تەڭگە (1,2 ا ە ك) بولماق.
قازاقستاندا ەڭ ءجيى سالىناتىن ايىپپۇلدار قانشاعا وسەدى
اكىمشىلىك قۇقىقبۇزۋشىلىقتار بويىنشا ايىپپۇلداردىڭ باسىم بولىگى ا ە ك-كە بايلانعان. ولاردىڭ ىشىندە ەڭ ءجيى كەزدەسەتىندەرى - جول ءجۇرىسى ەرەجەلەرىن بۇزۋ.
«توقتاۋ جانە تۇراق ەرەجەلەرىن بۇزۋ» - 21625 تەڭگەدەن (5 ا ە ك) 43250 تەڭگەگە دەيىن (10 ا ە ك)
ايىپپۇل مولشەرى جۇرگىزۋشىنىڭ كولىكتى تروتۋارعا، كوگالعا، قوعامدىق كولىك ايالداماسىنا، تىيىم سالىنعان بەلگى استىنا قويۋىنا نەمەسە باسقا كولىكتەردىڭ شىعۋىن بوگەپ قالۋىنا بايلانىستى.
«جىلدامدىق رەجىمىن اسىرۋ» - 21625 تەڭگە (5 ا ە ك)
بەلگىلەنگەن شەكتەن +1- 40 ك م/ساع ارالىعىندا ارتىق جۇرۋگە قاتىستى جازا قولدانىلادى.
«باعدارشام سيگنالدارىن بۇزۋ» - 43250 تەڭگە (10 ا ە ك)
قىزىلعا ءوتۋ نەمەسە توقتاۋعا مۇمكىندىك بولا تۇرا سارى جانعاندا توقتاماۋ جاعدايلارىنا سالىناتىن ايىپپۇل.
«بەلگىلەر مەن جول تاڭباسىنىڭ تالاپتارىن ساقتاماۋ» - 12975 تەڭگە (3 ا ە ك)
جول بەلگىلەرىنىڭ تالاپتارىن ورىنداماۋ نەمەسە تۇتاس سىزىقتى كەسىپ ءوتۋ ءۇشىن جازىلادى.
«كولىك قۇرالدارىن پايدالانۋ ەرەجەلەرىن بۇزۋ» - 21625 تەڭگە (5 ا ە ك)
ەگەر كولىك شينالارى توزعان، فارالارى ىستەمەيتىن، تەجەگىشىندە اقاۋى بار نەمەسە ءنومىرى دۇرىس ورناتىلماعان كۇيدە پايدالانىلسا، ايىپپۇل سالىنادى.
«جولاۋشىلار مەن جۇكتەردى تاسىمالداۋ تالاپتارىن بۇزۋ» - 21625 تەڭگە (5 ا ە ك)
جۇرگىزۋشى نەمەسە جولاۋشى بەلدىك تاقپاسا، موتوتسيكليست شلەم كيمەسە، ايىپپۇل قاراستىرىلعان.
«جاياۋ جۇرگىنشىلەردىڭ جقە بۇزۋى» - 8650 تەڭگە (2 ا ە ك)
جولدى رۇقسات ەتىلمەگەن جەردەن كەسىپ ءوتۋ، باعدارشام قىزىل جانعاندا ءوتۋ نەمەسە قوزعالىسقا تىيىم سالىنعان جول بولىگىندە ءجۇرۋ جاعدايلارىنا قاتىستى جازالاۋ.
«قوعامدىق ورىنداردى لاستاۋ» - 43250 تەڭگە (10 ا ە ك)
كوشەلەرگە، اۋلالارعا، كىرەبەرىستەردىڭ ماڭىنا، ايالدامالارعا نەمەسە ورمانساياباق ايماقتارىنا قوقىس تاستاۋعا سالىناتىن ايىپپۇل.
«الكوگولدىك ىشىمدىكتەر ءىشۋ نەمەسە قوعامدىق ورىندارعا ماس كۇيىندە كەلۋ» - 21625 تەڭگە (5 ا ە ك)
اۋلالاردا، كىرەبەرىستەردە، بالالار الاڭدارىندا، كوشەلەردە الكوگول ءىشۋ، سونداي-اق قوعامدىق ورىندارعا ماس كۇيىندە كەلۋ جاعدايلارى ءۇشىن جازالاۋ.
«تۇنگى ۋاقىتتا تىنىشتىقتى بۇزۋ»
- جەكە تۇلعالارعا - 21625 تەڭگە (5 ا ە ك)
- شاعىن بيزنەس پەن ۇ ە ۇ-عا - 43250 تەڭگە (10 ا ە ك)
- ورتا بيزنەسكە - 64875 تەڭگە (15 ا ە ك)
- ءىرى بيزنەسكە - 216250 تەڭگە (50 ا ە ك)
«تىيىم سالىنعان ورىنداردا تەمەكى شەگۋ» - 21625 تەڭگە (5 ا ە ك)
كىرەبەرىستەردە، بالالار الاڭدارىندا، قوعامدىق كولىكتە، ايالدامالاردا، اكىمشىلىك عيماراتتاردا جانە تەمەكى شەگۋگە تولىق تىيىم سالىنعان باسقا دا ورىنداردا شىلىم شەككەنى ءۇشىن سالىناتىن ايىپپۇل.
«ۇساق بۇزاقىلىق» - 86500 تەڭگە (20 ا ە ك)
ۇساق بۇزاقىلىققا قوعامدىق جەردە بالاعات ءسوز ايتۋ، جۇرگىنشىلەرگە تيىسە بەرۋ، اگرەسسيۆتى مىنەز- قۇلىق كورسەتۋ نەمەسە قوعامدىق ءتارتىپتى ادەيى بۇزۋدىڭ وزگە دە تۇرلەرى جاتادى.
اۆتور
ەربول جانات