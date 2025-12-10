كەلەسى جىلدان باستاپ سىرا ونىمدەرى تاڭبالانادى
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلعى 1-اقپاننان باستاپ قازاقستاندا سىرا مەن سىرا ونىمدەرىنە مىندەتتى تاڭبالاۋ ەنگىزىلەدى. بۇل تۋرالى قوستاناي وبلىسى بويىنشا مەملەكەتتىك كىرىستەر دەپارتامەنتى ءمالىم ەتتى.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، تاڭبالاۋ كەزەڭ-كەزەڭىمەن جۇزەگە اسىرىلادى. اتاپ ايتقاندا، 2026 -جىلعى 1-اقپاننان باستاپ سىرا قۇيىلعان بوشكەلەردە جانە بوتەلكەلەردە شىعارىلاتىن سىرا مەن سىرالىق سۋسىندار تاڭبالانادى. ال 2027 -جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ بانكالارداعى ونىمدەرگە تاڭبالاۋ ەنگىزىلەدى.
مەملەكەتتىك كىرىستەر ورگاندارى وندىرۋشىلەر مەن يمپورتتاۋشىلاردى بۇل تالاپتارعا الدىن الا دايىندالۋعا، تاڭبالاۋ پروتسەسىن بيزنەس جۇيەسىنە ەنگىزۋگە جانە بەلگىلەنگەن مەرزىمدە تالاپتاردى ورىنداۋعا شاقىرادى.
بەلگىلەۋ جانە تاۋارلاردىڭ قاداعالانۋ جۇيەسىنە تىركەلۋ، كود الۋ جانە تەحنيكالىق قولداۋ ماسەلەلەرى بويىنشا نارىق قاتىسۋشىلارى ءبىرىڭعاي وپەراتورعا 88000806565 ءنومىرى ارقىلى حابارلاسا الادى (قوڭىراۋ تەگىن).
سونداي-اق قاتىسۋشىلار ونلاين وقىتۋ كۋرستارىنان وتە الادى:
- 10-جەلتوقسان 2025 -جىل (سارسەنبى)، ساعات 11:00 - وندىرۋشىلەرگە؛
- 11-جەلتوقسان 2025 -جىل (بەيسەنبى)، ساعات 11:00 - يمپورتتاۋشىلارعا؛
- 11-جەلتوقسان، ساعات 16:00 - كوتەرمە ساۋدا وكىلدەرىنە؛
- 12-جەلتوقسان 2025 -جىل (جۇما)، ساعات 16:00 - بولشەك ساۋداعا.
اۆتور
تاستان تويانوۆ