كەلەسى جىلدان باستاپ كاسىپكەرلەردىڭ شوتتارىن اۆتوماتتى بۇعاتتاۋ الىنىپ تاستالادى
استانا. KAZINFORM - قارجى ءمينيسترى ءمادي تاكيەۆ جاڭا سالىق كودەكسىندەگى باستى جاڭالىقتاردىڭ ءبىرى رەتىندە كاسىپكەرلەردىڭ بانكتىك شوتتارىن اۆتوماتتى تۇردە بۇعاتتاۋ تاجىريبەسىنەن باس تارتۋدى اتادى.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، ەندى اۆتوماتتى بۇعاتتاۋدىڭ ورنىنا الدىن الا كامەرالدىق تەكسەرۋ فورماتى ەنگىزىلەدى. بۇل كاسىپكەرلەرگە شارۋاشىلىق قىزمەتىنە نۇقسان كەلتىرمەستەن انىقتالعان كەمشىلىكتەردى ۋاقتىلى تۇزەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
«قاراستىرىلعان وزگەرىستەر كاسىپكەرلەردىڭ جۇمىسىن ەداۋىر جەڭىلدەتەدى. سالىق ەسەپتىلىگىن ازايتۋ جانە سالىقتى ازايتۋ بيزنەسكە قاعازباستىلىققا ەمەس، دامۋعا نازار اۋدارۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. شوتتاردى اۆتوماتتى تۇردە بۇعاتتاۋدان باس تارتۋ - ءادىل جانە اشىق قارىم-قاتىناسقا قاراي جاسالعان ماڭىزدى قادام. مەملەكەت كومپانيالاردىڭ جۇمىسىن توقتاتۋدىڭ ورنىنا ماسەلەنى شەشۋگە كومەكتەسەدى. مۇنداي شارالار مەملەكەت پەن كاسىپكەر اراسىنداعى ديالوگتى نىعايتىپ، قولايلى ينۆەستيتسيالىق احۋال تۋعىزادى»، - دەدى ءمادي تاكيەۆ.
ونىڭ سوزىنشە، سالىقتىق اكىمشىلەندىرۋدى سيفرلاندىرۋعا ەرەكشە نازار اۋدارىلىپ وتىر. رەفورما شەڭبەرىندە سالىق تولەۋشىلەرمەن ءوزارا ءىس-قيمىلدىڭ سەرۆيستىك مودەلىنە كوشۋ كوزدەلگەن.
جاڭا كودەكس ازاماتتارعا دا ءبىرقاتار جەڭىلدىكتەر ۇسىنادى. ماسەلەن، زەينەتاقى تولەمدەرى جەكە تابىس سالىعىنان بوساتىلادى، 10 جىلدان اسقان اۆتوكولىككە سالىناتىن سالىق تومەندەتىلەدى. مۇگەدەكتىگى بار ادامدار ءۇشىن سالىق شەگەرىمدەرى كەڭەيتىلەدى، الەۋمەتتىك ماڭىزى بار مەديتسينالىق قىزمەتكە قوسىلعان قۇن سالىعى بويىنشا جەڭىلدىك قاراستىرىلعان.
ال بيزنەس ءۇشىن ارنايى سالىق رەجيمى وڭتايلاندىرىلدى: ەندى تەك ءۇش ءتۇرى قالادى - ءوزىن-ءوزى جۇمىسپەن قامتىعاندارعا، جەڭىلدەتىلگەن دەكلاراتسيا نەگىزىندە جۇمىس ىستەيتىن شاعىن بيزنەسكە جانە فەرمەرلەرگە ارنالعان رەجيم.
سونىمەن قاتار، ق ق س بويىنشا مىندەتتى تىركەۋ شەگى 70 ميلليون تەڭگەدەن 40 ميلليون تەڭگەگە دەيىن تومەندەيدى.
ايتا كەتەيىك، سەرىك جۇمانعارين سالىق كودەكسى بويىنشا مەديا مەن الەۋمەتتىك جەلىلەردە شىققان ءتىزىمنىڭ جالعان ەكەنىن ايتتى.