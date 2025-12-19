كەلەسى جىلدان باستاپ بارلىق ازامات ونكولوگيالىق سكرينينگتەن تەگىن وتە الادى
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا 250 مىڭنان استام ازامات م ءا م س جۇيەسىنە تىركەلمەگەن. ولاردىڭ 15,6 پايىزى الەۋمەتتىك ءال-اۋقاتى تومەن ادامدار.
- ءبىزدىڭ باستى ماقساتىمىز - الەۋمەتتىك مارتەبەسىنە قاراماستان حالىقتى م ءا م س جۇيەسىمەن بارىنشا قامتۋ. بۇل اۋرۋلاردى ەرتە انىقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. ءبىرىڭعاي پاكەت الەۋمەتتىك ماڭىزى بار اۋرۋلاردى ەرتە دياگنوستيكالاۋ ارقىلى الدىن الۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. مىسالى، ونكولوگيالىق سكرينينگتەر م ءا م س مارتەبەسىنە قاراماستان بارلىق قازاقستاندىق ءۇشىن قولجەتىمدى بولادى. تەگىن مەديتسينالىق كومەكتىڭ كەپىلدىك بەرىلگەن كولەمى اياسىندا ونكوسكرينينگتەردىڭ جالپىعا قولجەتىمدى بولۋى قاتەرلى ىسىكتەردى ەرتە ساتىسىندا دەر كەزىندە ءارى ءتيىمدى انىقتاۋعا جاعداي جاسايدى. ايتا كەتۋ كەرەك، قازىرگى ۋاقىتتا ت م ك ك ك شەڭبەرىندە دياگنوستيكا تەك تۋبەركۋلەز بەن ايتۆ- ينفەكتسياسى بويىنشا عانا جۇرگىزىلەدى، - دەيدى «استانا قالاسىنىڭ قوعامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسى» م م باسشى ورىنباسارىنىڭ م. ا. فاريدا تۋلەشيەۆا «م ءا م س اياسىنداعى وزگەرىستەر تۋرالى» بريفينگىدە.
سونىمەن قاتار الەۋمەتتىك ماڭىزى بار اۋرۋلارعا كۇدىك تۋىنداعان جاعدايدا تەگىن تەكسەرۋلەر جۇرگىزىلەدى.
- 2026 -جىلدىڭ 1-قاڭتارىنان باستاپ م ءا م س اياسىندا الەۋمەتتىك ماڭىزى بار اۋرۋلاردىڭ جاڭارتىلعان ءتىزىمى كۇشىنە ەنەدى. بۇل تىزىمگە 11 نوزولوگيا كىرەدى، ولاردىڭ قاتارىندا: تۋبەركۋلەز، ا ي ت ۆ، سوزىلمالى ۆيرۋستىق گەپاتيتتەر مەن باۋىر سيرروزى، قاتەرلى ىسىكتەر، پسيحيكالىق جانە مىنەز-قۇلىقتىق بۇزىلىستار، ورفاندىق اۋرۋلار، جەدەل ميوكارد ينفاركتىسى، بالالار سەرەبرالدى سال اۋرۋى، جۇيكە جۇيەسىنىڭ دەگەنەراتيۆتى اۋرۋلارى، ورتالىق جۇيكە جۇيەسىنىڭ دەميەلينيزاتسيالاۋشى اۋرۋلارى، سەرەبروۆاسكۋليارلىق اۋرۋلار، ينسۋلت، ەپيلەپسيا بار، - دەيدى سپيكەر.
ايتا كەتۋ كەرەك، قازىرگى تاڭدا ەلوردادا 1,4 ميلليون ادام ساقتاندىرىلعان، بۇل حالىقتىڭ 84,4 پايىزى. قالعان 15,6 پايىزى ءمامس جۇيەسىنە تىركەلمەگەن. ولاردىڭ ىشىندە 207 مىڭ ازامات - تۇرمىستىق جاعدايى جاقسى ادامدار، ال شامامەن 56 مىڭ ادام الەۋمەتتىك ءال-اۋقاتى شۇعىل جانە داعدارىستىق دەڭگەيدەگى تۇرعىندار، D جانە E ساناتتارىنا جاتاتىندار.
بۇعان دەيىن كەلەر جىلى ءمامس جۇيەسىندە تاعى نە وزگەرەتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.
اۆتور
ارۋجان ماحمۋت