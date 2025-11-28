كەلەسى جىلدان باستاپ بارلىق اكىمشىلىك ايىپپۇل وڭىرلەرگە بەرىلەدى
استانا. KAZINFORM - كەلەسى جىلى ورتالىقتان وڭىرلەرگە سالىقتاردىڭ، تولەمدەردىڭ جەكەلەگەن تۇرلەرى جانە بارلىق اكىمشىلىك ايىپپۇل بەرىلەدى.
بۇل تۋرالى اۋىل اكىمدەرىنىڭ ديالوگ-پلاتفورماسىندا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى قانات بوزىمبايەۆ ايتتى.
- وڭىرلەردىڭ قارجىلىق دەربەستىگىن نىعايتۋ ماقساتىندا رەسپۋبليكالىق بيۋجەتتەن جەرگىلىكتى بيۋجەتتەرگە قوسىمشا كىرىس كوزدەرىن بەرۋ جالعاسىپ جاتىر. بۇل سوڭعى بەس جىلدا جەرگىلىكتى بيۋجەت كىرىستەرىن 3,1 تريلليون تەڭگەدەن 7,9 تريلليون تەڭگەگە دەيىن ايتارلىقتاي وسۋىنە الىپ كەلدى. كەلەسى جىلدان باستاپ ورتالىقتان وڭىرلەرگە سالىقتاردىڭ، تولەمدەردىڭ جەكەلەگەن تۇرلەرى جانە بارلىق اكىمشىلىك ايىپپۇل بەرىلەتىن بولادى، - دەدى ول.
سونداي-اق ۆيتسە-پرەمەر ءۇشىنشى دەڭگەيدەگى بيۋجەتكە جەكە تابىس سالىعى، شاعىن جانە ورتا بيزنەستەن كورپوراتيۆتىك تابىس سالىعى بەرىلەتىنىن ايتتى.
- ناتيجەسىندە، جەرگىلىكتى بيۋجەت كىرىستەرىنىڭ 70 پايىز اۋداندىق جانە وبلىستىق ماڭىزى بار قالالار بيۋجەتتەرىندە قالىپتاسادى. اتالعان بارلىق وزگەرىس اياسىندا وڭىرلەرگە 500 ميلليارد تەڭگەدەن استام قارجى قوسىمشا تۇسەدى، - دەدى قانات بوزىمبايەۆ.
بوزىمبايەۆ وڭىرلەر اراسىنداعى ينفراقۇرىلىمدىق الشاقتىقتى قىسقارتاتىن شارالاردى اتادى.