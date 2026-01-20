كەلەسى پارلامەنتىمىز قۇرىلتاي سوزىمەن اتالسا، مۇنى جاقسى ىرىمعا بالاۋعا بولادى - مەملەكەت باسشىسى
قىزىلوردا. KAZINFORM - ۇلت بولاشاعىن ايقىندايتىن ەڭ ماڭىزدى شارۋالار ەندى باستالدى. بۇل تۋرالى ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ V وتىرىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ءمالىم ەتتى.
- ۇلتتىق قۇرىلتاي ەل تاريحىندا قالادى. ءبىز از عانا ۋاقىت ىشىندە اۋقىمدى جۇمىس اتقاردىق. ادىلەتتى، قۋاتتى، قاۋىپسىز ءارى تازا قازاقستاننىڭ ىرگەسىن بىرگە قالادىق. سىزدەر ەلىمىزدىڭ ساياسي-ەكونوميكالىق، الەۋمەتتىك جانە رۋحاني بولمىسىن وزگەرتۋ جولىندا زور ەڭبەك ەتتىڭىزدەر.
مەملەكەتتىگىمىزدى نىعايتۋعا ەلەۋلى ۇلەس قوستىڭىزدار. الداعى ۋاقىتتا دا ءبىز بىرگە ەل يگىلىگىنە قىزمەت ەتە بەرەمىز دەپ سەنەمىن. ءبىزدى ءالى دە كوپ جۇمىس كۇتىپ تۇر. ۇلت بولاشاعىن ايقىندايتىن ەڭ ماڭىزدى شارۋالار ەندى باستالدى. سوندىقتان قيىندىقتان جالتارىپ نەمەسە تابىسقا توقمەيىلسىپ وتىرۋعا قاقىمىز جوق، ۋاقىتىمىز دا جوق، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
وسى ورايدا پرەزيدەنت بىرلىگىمىزدى بەكەمدەپ، بىلەك سىبانىپ، ىسكە كىرىسۋىمىز كەرەك ەكەنىن ايتتى.
- كەلەسى پارلامەنتىمىز حالقىمىزدىڭ ۇلتتىق ساناسىندا وزىندىك ورنى بار ۇعىم، اتىنا زاتى ساي قۇرىلتاي سوزىمەن اتالسا، مۇنى جاقسى ىرىمعا بالاۋعا بولادى دەپ سەنەمىن، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت قحا مەن ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ تاريحي ماڭىزدى ميسسيالارى ءساتتى اياقتالعانىن ايتتى.