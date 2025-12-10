كەلەر جىلى زەينەتاقى جيناعىنىڭ جەتكىلىكتى شەگى وسەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا 2026-جىلعا ارنالعان زەينەتاقى جيناقتارىنىڭ ەڭ تومەنگى جەتكىلىكتىلىك شەكتەرى (پ م د) قايتا ەسەپتەلىپ، ورتا ەسەپپەن %10 عا كوتەرىلەتىنى بەلگىلى بولدى.
بۇل تۋرالى اقپاراتتى ءبىرىڭعاي جيناقتاۋشى زەينەتاقى قورى (ب ج ز ق) تاراتتى. جاڭا كورسەتكىشتەر الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق بولجامدارعا جانە رەسپۋبليكالىق بيۋجەت پارامەترلەرىنە سايكەس انىقتالعان.
پ م د قالاي ەسەپتەلدى؟
ب ج ز ق مالىمدەگەندەي، ەسەپتەۋ 2026-جىلعا ارنالعان تومەندەگى نەگىزگى كورسەتكىشتەرگە سۇيەنە وتىرىپ جۇرگىزىلگەن:
مينيمالدى جالاقى - 85000 تەڭگە
مينيمالدى زەينەتاقى - 69049 تەڭگە
ءومىر ءسۇرۋ مينيمۋمى - 50851 تەڭگە
پ م د بۇل زەينەتاقى جيناعىنىڭ ادام زەينەت جاسىنا جەتكەندە ەڭ تومەنگى زەينەتاقىدان كەم ەمەس تولەم الۋىن قامتاماسىز ەتەتىن مينيمالدى قالدىق سوماسى. ياعني، ازامات ءوز جيناقتارىن تۇرعىن ءۇي نەمەسە ەمدەلۋ ماقساتىندا العاننان كەيىن شوتىندا ءدال وسى مولشەر مىندەتتى تۇردە قالادى.
2026-جىلعا ارنالعان جاڭا جەتكىلىكتىلىك شەكتەرى دە بەكىتىلدى.
ب ج ز ق ءار جاس ساناتى بويىنشا ەسەپتەلگەن پ م د ماندەرىن جاريالادى. 2026-جىلعا ارنالعان نەگىزگى شەكتەر تومەندەگىدەي:
20 جاس - 3720000 تەڭگە
30 جاس - 5120000 تەڭگە
40 جاس - 6720000 تەڭگە
50 جاس - 8570000 تەڭگە
60-62 جاس - 10700000 تەڭگەدەن جوعارى
وسىدان تۇسىنۋگە بولادى: جيناعىن العىسى كەلەتىن ازاماتتار ءۇشىن شوتتاعى قالدىق سوما جاس ۇلعايعان سايىن ءوسىپ وتىرادى.
ەكونوميستەردىڭ ايتۋىنشا، پ م د- نىڭ ءوسۋى تۇرعىن ءۇي نارىعىنا دا اسەر ەتۋى مۇمكىن. سەبەبى سوڭعى جىلدارى زەينەتاقى جيناعىن شەشىپ الۋ جىلجىمايتىن مۇلىك باعاسىنىڭ ءوسۋىن جىلدامداتقان فاكتورلاردىڭ ءبىرى سانالادى. پ م د- نىڭ ارتۋى بۇل پروتسەستى باسەڭدەتۋى ىقتيمال.
2021-جىلدان بەرى قازاقستاندىقتار زەينەتاقى جيناعىن:
تۇرعىن ءۇي جاعدايىن جاقسارتۋعا، مەديتسينالىق ەم الۋعا پايدالانا الادى. الايدا سوڭعى ايلاردا ستوماتولوگيا مەن وفتالمولوگيا قىزمەتتەرىنە رۇقسات شەكتەلدى، سەبەبى ا ف م دەرەگىنشە، ازاماتتار 200 ميلليارد تەڭگەدەن استام قارجىنى جالعان مەديتسينالىق قۇجاتتار ارقىلى شىعارىپ العان.