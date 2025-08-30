ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    14:40, 30 - تامىز 2025 | GMT +5

    كەلەر جىلى زەينەتاقى 10 پايىز وسەدى

    استانا. KAZINFORM - قارجى مينيسترلىگى جاريالاعان 2026-2028 -جىلدارعا ارنالعان رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتىڭ جوباسىندا كەلەر جىلى قازاقستاندىقتار م ءا م س- كە قانشا اقشا اۋداراتىنى ايقىندالعان.

    ақша
    Фото: ӨзА

    - جاسىنا بايلانىستى زەينەتاقى تولەمدەرىنە جانە ەڭبەك سىڭىرگەن جىلدارى ءۇشىن زەينەتاقى تولەمدەرىنە جۇمسالاتىن قاراجات 2026 -جىلعى 1 -قاڭتاردان باستاپ ولاردىڭ مولشەرلەرىن 10 پايىزعا كوتەرۋ ەسكەرىلە وتىرىپ كوزدەلگەن دەپ بەلگىلەنسىن، - دەپ جازىلعان قۇجاتتا.

    سونداي-اق، 2026 -جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ قورىنا تولەنۋگە جاتاتىن، مەملەكەتتىڭ مىندەتتى الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋعا جارنالارىنىڭ مولشەرى مەملەكەت جارنالارىن ەسەپتەۋ وبەكتىسىنىڭ 2 پايىزى بولىپ بەلگىلەنەتىنى ايتىلعان.

    - 2026 -جىلعى 1- قاڭتاردان باستاپ اسكەري قىزمەتشىلەرگە (مەرزىمدى قىزمەتتەگى اسكەري قىزمەتشىلەردەن باسقا) جانە ارناۋلى مەملەكەتتىك ورگاندار مەن قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ، مەملەكەتتىك فەلدەگەرلىك قىزمەتتىڭ قىزمەتكەرلەرىنە تۇرعىنجايدى كۇتىپ-ۇستاۋعا جانە كوممۋنالدىق قىزمەتتەرگە اقى تولەۋگە اقشالاي وتەماقىنىڭ ايلىق مولشەرى 3739 تەڭگە سوماسىندا بەلگىلەنسىن، - دەلىنگەن قۇجاتتا.

    قوعام
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
