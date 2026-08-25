كەلەر جىلى ينفلياتسيا دەڭگەيى قانداي بولادى؟
استانا. KAZINFORM - ۇكىمەت 2027-جىلى ينفلياتسيانىڭ ەڭ جوعارعى شەگى 9,5 پايىز بولادى دەپ بولجاپ وتىر. بۇل كورسەتكىش ەلدىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋىنىڭ جاڭا جوسپارىندا جوعارعى شەك رەتىندە كورسەتىلگەن.
بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين مالىمدەدى.
«2027-جىلى ينفلياتسيا 7,5-9,5 پايىز دەڭگەيىندە بولادى دەپ ايقىندالدى، كەيىن، 2028-2029-جىلدارى 6-8 پايىزعا دەيىن تومەندەيدى»، - دەدى ول.
ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ قازاقستاندا ينفلياتسيا تومەندەپ كەلە جاتقانىن جەتكىزدى. ونىڭ ايتۋىنشا، بىلتىر قىركۇيەكتەگى 12,9 پايىزدىق ەڭ جوعارى كورسەتكىشتەن كەيىن 10,2 پايىزعا دەيىن تومەندەگەن. تومەندەۋ پروتسەسى ون اي قاتارىنان جالعاسىپ كەلەدى.
ايتا كەتەيىك، ينفلياتسيا - تاۋارلار مەن قىزمەتتەر باعاسى تۇراقتى ءوسۋى. ينفلياتسيا سالدارىنان ۋاقىت وتە كەلە بەلگىلى ءبىر سوماعا بۇرىنعىدان از زات ساتىپ الۋعا بولادى. مىسالى، بۇگىن ازىق-تۇلىك سەبەتى 10000 تەڭگە تۇرسا، ءبىر جىلدان كەيىن 11000 تەڭگە بولسا، دەمەك باعا 10 پايىزعا وسكەن. بۇل - ينفلياتسيا. ينفلياتسيا - ءبىر عانا تاۋاردىڭ قىمباتتاۋى ەمەس، تاۋارلار مەن قىزمەتتەردىڭ باعاسىنىڭ جالپى ءوسۋى دەگەن ءسوز.