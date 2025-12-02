كەلەر جىلى وزبەكستان مەن قىتاي بىرلەسىپ، عارىشقا سپۋتنيك ۇشىرادى
تاشكەنت. قازاقپارات - 2026 -جىلى وزبەكستان مەن قىتاي عارىشقا جەردى قاشىقتىقتان زوندتايتىن سپۋتنيك ۇشىرۋدى جوسپارلاپ وتىر، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ءتيىستى مەموراندۋمعا «وزبەكعارىش» اگەنتتىگى مەن قىتايلىق «STAR. VISION» كومپانياسىنىڭ وكىلدەرى قول قويدى. 2028 -جىلى سامارقاندتا ۇيىمداستىرىلاتىن حالىقارالىق استروناۆتيكا كونگرەسسىنىڭ قۇرمەتىنە وراي، سپۋتنيككە «Samarqand-2028» اتاۋى بەرىلمەك.
كەلىسىمگە سايكەس، جەردى قاشىقتىقتان زوندتاۋ سپۋتنيگىنە ارنالعان جاساندى ينتەللەكت مودۋلىن «وزبەكعارىش» اگەنتتىگىنىڭ ماماندارى ازىرلەيدى. جەرسەرىك اۋا ساپاسىن باقىلاۋ، ءداندى-داقىلداردىڭ ونىمدىلىگى مەن ورمان القاپتارىنداعى جاعدايدى قاداعالاپ وتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. كەيىن سپۋتنيكتىڭ كومەگىمەن جاسالعان سۋرەتتەرگە اگەنتتىكتە تالداۋ جاسالىپ، اقپارات جاۋاپتى ۆەدومستۆولارعا جولدانادى.
ەسكە سالايىق، كەلەر جىلى وزبەكستان تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنا مۇشە ەلدەرمەن بىرلەسىپ عارىشعا سپۋتنيك ۇشىرماق.
بىلتىر وزبەكستان عارىش كەڭىستىگىن زەرتتەۋگە باعىتتالعان حالىقارالىق شارتقا قوسىلعان ەدى.
بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، قازاقستان مەن وزبەكستان عارىش سالاسىنداعى سەرىكتەستىكتى نىعايتۋعا نيەتتى.