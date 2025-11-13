كەلەر جىلى قوسشىدا جاڭا ەلەكتر ەنەرگياسى ستانسياسى سالىنادى
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلى قوسشى قالاسىندا جاڭا ەلەكتر ەنەرگياسى ستانسياسىنىڭ قۇرىلىسى باستالادى. بۇل تۋرالى اقمولا وبلىسىنىڭ اكىمى مارات احمەتجانوۆ ءمالىم ەتتى.
- بيىل 165 شاقىرىمدى قۇرايتىن التى ەلەكتر جەلىسى جوباسى ىسكە قوسىلادى. ونىڭ قاتارىندا قاراوتكەل، اقمول، قاراجار، جالتىركول، جىبەك جولى اۋىلى جانە قوسشى قالاسى بار. ەلەكتر جەلىلەرى تاپشىلىقتى جويۋعا مۇمكىندىك بەرەدى جانە ەلوردا ماڭىنداعى 30 مىڭنان استام تۇرعىندى ۇزدىكسىز جارىقپەن قامتاماسىز ەتەدى. سونىمەن قاتار قوسشى قالاسىندا ەلەكتر ەنەرگياسى تاپشىلىعىن شەشۋ ءۇشىن ءۇش قوسالقى ستانتسيانىڭ جوبالاۋ جۇمىستارى اياقتالۋعا جاقىن، ونىڭ ىشىندە «سەۆەرنايا» جانە «گاردەن ۆيلادج» جاڭعىرتىلادى جانە «جاننات» جاڭا ەلەكتر ستانسياسى، ونىڭ قۇرىلىسى 2026 -جىلى باستالادى، - دەدى مارات احمەتجانوۆ ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتى الاڭىندا ءوڭىردىڭ الەۋمەتتىك- ەكونوميكالىق دامۋ الەۋەتى تۋرالى ەسەپ بەرە تۇرىپ.
وبلىس اكىمىنىڭ مالىمدەۋىنشە، قوسالقى ستانتسيالار 9 شاعىن اۋداندى ەلەكترمەن تۇراقتى قامتاماسىز ەتەدى.
- سونىمەن قاتار كەلەسى جىلى كوكشەتاۋ قالاسىندا ەكى قوسالقى ەلەكتر ەنەرگياسى ستانسياسىن سالۋ جوسپارلانىپ وتىر، - دەيدى ول.
بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي بيىل 7 مىڭنان استام اقمولالىق تۇرعىن ءۇي جاعدايىن جاقسارتتى.