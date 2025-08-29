كەلەر جىلى ۇلتتىق قوردان بالالارعا قاراجات بەرىلە مە
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ 2026-جىلى ۇلتتىق قوردان بالالارعا تولەم جاساۋعا قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى.
ۇلتتىق بانكتە وتكەن بريفينگتە ب ا ق وكىلدەرى كەيبىر ساراپشىلاردىڭ بيىل ۇلتتىق قوردىڭ تابىسى جوق ەكەنىن العا تارتىپ وتىرعانىن ايتقان ەدى.
- مۇنى ايتىپ وتىرعان قانداي ساراپشى ەكەنىن بىلمەيمىن. ۇلتتىق بانك ۇلتتىق قوردا باسقارا وتىرىپ، 7 ايدىڭ قورىتىندىسىندا 4,6 ميلليارد دوللار تابىس تاپتى. كىرىستىلىك دوللارعا شاققاندا 8 پايىز بولدى، - دەدى ول.
سونىمەن قاتار ونىڭ ايتۋىنشا، ينۆەستيتسيالىق كىرىس بويىنشا دا شىعىن جوق.
- كەرىسىنشە ءۇشىنشى جىل قاتارىنان ۇلتتىق قوردى باسقارۋدان لايىقتى ينۆەستيتسيالىق تابىس الىپ وتىرمىز. بۇل قورعا اكتيۆتەرىن ۇلعايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى ۇ ب ءتوراعاسى.
وسى ورايدا تيمۋر سۇلەيمەنوۆ كەلەسى جىلى بالالارعا ۇلتتىق قوردان قانشا قارجى اۋدارىلاتىندىعى ازىرشە بەلگىسىز ەكەنىن ايتتى. بارلىعى دا بالا تۋۋ كورسەتكىشىنە، جىل سوڭىندا قانشا بالانىڭ 18 جاسقا تولاتىنىنا جانە باسقا دا فاكتورلارعا بايلانىستى. بالالارعا اۋدارىلاتىن قاراجات سوماسى كەلەسى جىلدىڭ قاڭتارىندا بەلگىلى بولادى.
ايتا كەتەيىك، باعدارلاما رەسمي تۇردە 2024-جىلدىڭ 1-قاڭتارىندا باستالدى. ونىڭ اياسىندا 2006-جىلدان باستاپ دۇنيەگە كەلگەن ءار بالاعا ۇلتتىق قوردان جىل سايىن قاراجات اۋدارۋ كوزدەلگەن.
قارجى مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، وتكەن جىلى باعدارلاماعا 6919131 ادام - 2006-جىلدان 2023-جىلعا دەيىن قوسا العاندا تۋىلعان بالالار قاتىستى. ولاردىڭ ءارقايسىسىنا $100,52 ەسەپتەلدى. ەسەپتەۋدىڭ جالپى سوماسى $695,5 ميلليوندى قۇرادى. ۇلتتىق قوردان اقشا ەسەپتەلگەن بالالاردىڭ جالپى سانىنان 2024-جىلى 304815 ادام 18 جاسقا جەتتى، ولارعا جالپى سوماسى $30,6 ميلليون اۋدارىلدى.