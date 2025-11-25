كەلەر جىلى ۇشاق جانە پويىز بيلەتى قىمباتتاي ما
استانا. KAZINFORM - كولىك ۆيتسە-ءمينيسترى ماقسات قالياقپاروۆ قازاقستانداعى نەگىزگى باعدارلار بويىنشا اۋە رەيستەرى مەن پويىزداردىڭ سانى ارتاتىنىن ايتتى.
بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىنگى بريفينگىدە تىلشىلەر الداعى مەرەكە كۇندەرىنە وراي جولاۋشىلار تاسىمالىنا ارنالعان قوسىمشا كولىك سانىن كوبەيتۋ مۇمكىندىگى تۋرالى سۇرادى.
- اۋە رەيستەرىنىڭ سانى ارتادى. بۇل تۇرعىدا جولاۋشىلار سىيىمدىلىعى جوعارى ۇلكەن ۇشاقتار دا، قوسىمشا رەيستەر دە نەگىزگى باعىتتار بويىنشا بەلگىلەنەدى. ولاردىڭ قاتارىندا الماتى، شىمكەنت جانە اقتاۋ بار. تەمىرجول باعىتتارىنا دا قوسىمشا پويىزدار قوسىلادى، - دەدى م. قالياقپاروۆ.
سونىمەن قاتار ول بيلەت قۇنىن قىمباتتاتۋ جوسپاردا جوق ەكەنىن ايتتى.
- جولاۋشىلاردىڭ 50 پايىزدان استامى ءوز ساپارلارىن الدىن الا جوسپارلايدى، ياعني بيلەتتەردى ەرتەرەك ساتىپ الادى. وزدەرىڭىز بىلەسىزدەر، بيلەتتى ەرتەرەك السا، باعاسى دا ارزانىراق بولادى. سونىمەن قاتار، كەلەر جىلى بيلەت باعاسىن كوتەرۋ جوسپاردا جوق، - دەدى ۆيتسە-مينيستر.
ايتا كەتەيىك، تۇركىستاننان وزبەكستاننىڭ ءۇش قالاسىنا جاڭا اۋە رەيسى اشىلادى.