كەلەشەك مەكتەپتەرى: قۇلسارىدا سالىنىپ جاتقان مەكتەپتىڭ توبەسى وپىرىلىپ، ورتاسىنا ءتۇستى
اتىراۋ. KAZINFORM - قازىر كوميسسيا قۇرىلىپ، تەكسەرۋ ءجۇرىپ جاتىر.
قۇلسارى قالاسىندا «كەلەشەك مەكتەپتەرى» جوباسى اياسىندا 1200 ورىندىق ءبىلىم ورداسى سالىنىپ جاتىر. قۇرىلىس جۇمىستارى كەزىندە سپورت زالىنىڭ توبەسى وپىرىلىپ، ورتاسىنا ءتۇستى. «Samruk-Kazyna Construction» ا ق-ى كۇلسارىداعى جاعدايعا بايلانىستى رەسمي جاۋاپ بەردى.
- اتالعان نىساندى «كەلەشەك مەكتەپتەرى» ۇلتتىق جوباسى اياسىندا «Turan Ascent» ج ش س سالىپ جاتىر. مەكتەپتى پايدالانۋعا بەرۋ مەرزىمى - 2025 -جىلدىڭ سوڭى. الدىن الا مالىمەت بويىنشا، قۇرىلىس ماتەريالدارىن دۇرىس ساقتاماۋ جانە ورنالاستىرۋ تالاپتارىنىڭ بۇزىلۋىنان وسىنداي وقيعا بولعان. اتاپ ايتقاندا، سپورت زالىنىڭ شاتىرىنا شەكتەلگەن اۋماققا سالماعى 6 توننادان اساتىن ماتەريالدار قويىلىپ، كونسترۋكتسياعا زاقىم كەلتىرگەن. وقيعاعا بايلانىستى تاپسىرىس بەرۋشى تاراپىنان باسشىلىق، تەحنيكالىق جانە اۆتورلىق قاداعالاۋ وكىلدەرى كىرەتىن كوميسسيا قۇرىلدى. سونىمەن قاتار، جوبالىق شەشىمدەرگە سايكەستىگىن جانە كونسترۋكسيالاردىڭ كوتەرۋ قابىلەتىن تەكسەرۋ ءۇشىن ارنايى تەحنيكالىق ساراپتاما ۇيىمى تارتىلدى، - دەپ حابارلادى «Samruk-Kazyna Construction» ا ق-نىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ساراپتاما جۇمىستارىنان سوڭ عانا قورىتىندى شەشىم قابىلدانادى. مەردىگەر انىقتالعان بارلىق كەمشىلىكتى جويۋعا مىندەتتى.
- «Samruk-Kazyna Construction» ا ق «كەلەشەك مەكتەپتەرى» ۇلتتىق جوباسىن جۇزەگە اسىرۋ بارىسىندا ساپا مەن قاۋىپسىزدىك تالاپتارىن قاتاڭ ساقتاۋدى باستى قاعيدا ەتىپ ۇستانادى، - دەپ حابارلادى باسپا ءسوز قىزمەتى.
ەسكە سالساق، ەلىمىزدە بۇل قۇرىلىس الدىمەن «جايلى مەكتەپ» دەپ اتالىپ، كەيىن جوبا «كەلەشەك مەكتەپتەرى» بولىپ وزگەردى. كەيبىر وڭىردە مەكتەپ قۇرىلىسى باياۋ. ماسەلەن ورال قالاسى مەدكوللەدج اۋدانىنداعى مەكتەپ قۇرىلىسى ءالى جۇرگىزىلىپ جاتىر. نەگىزگى سەبەبى - مەردىگەر ۇيىم «JJ Construction» ج ش س-نىڭ (بۇرىنعى «جايىق جارىعى» ج ش س) ءوز مىندەتتەمەلەرىن تيىسىنشە ورىنداماۋى.