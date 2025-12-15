كەلەشەك مەكتەبىندە العاشقى مامانداندىرىلعان دزيۋدو سپورت زالى اشىلدى
استانا. KAZINFORM - ق ر وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى، ق ر تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى، حالىقارالىق دزيۋدو فەدەراتسياسى، دزيۋدو فەدەراتسياسى جانە استاناداعى «جەڭىس» دزيۋدو كلۋبى اراسىندا ءوزارا ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويىلدى. كەلىسىم اياسىندا استانا قالاسىنداعى № 45-كەلەشەك مەكتەبىندە وقۋشىلارعا ارنالعان ەڭ العاشقى مامانداندىرىلعان دزيۋدو سپورت زالى اشىلدى.
مەموراندۋمعا قول قويۋ شاراسىنا وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا، تۋريزم جانە سپورت ءمينيسترى ەربول مىرزابوسىنوۆ، قازاقستان دزيۋدو فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى قۋانىشبەك ەسەكەيەۆ قاتىستى. سونداي-اق حالىقارالىق دزيۋدو فەدەراتسياسىنىڭ (IJF)، «جەڭىس» سپورت كلۋبىنىڭ جەتەكشىلەرى، دزيۋدودان ۇلتتىق قۇراما مۇشەلەرى، وليمپيادا جانە الەم چەمپيوناتتارىنىڭ جۇلدەگەرلەرى ءابيبا ءابۋجاقىنوۆا مەن عۇسمان قىرعىزبايەۆ قاتىستى.
وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى مالىمەتىنشە، كەلەشەك مەكتەپتەرىندە وقۋشىلار دزيۋدو ەلەمەنتتەرىن جاس ەرەكشەلىكتەرىنە سايكەس جانە ەرىكتى تۇردە ۇيرەنەدى. بۇل سپورت تۇرىنە كوڭىل ءبولىنۋىنىڭ باستى سەبەبى مەكتەپتە بالالاردىڭ كوبىرەك قوزعالۋى ماڭىزدى.
- مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ سپورتتى ناسيحاتتاۋ، ونى اسىرەسە بالالار مەن جاسوسپىرىمدەر اراسىندا دارىپتەۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن ۇدايى ايتىپ كەلەدى. سول سەبەپتى ءبىز ورتا ءبىلىم سالاسىندا سپورتتىڭ مازمۇنىنا ەرەكشە ءمان بەرەمىز. ونىڭ ىشىندە، كوماندالىق سپورت تۇرلەرىنە كوڭىل بولىنەدى. دزيۋدونى ۇيرەتۋ بارىسىندا العاشقى جىلى بالالاردىڭ قاۋىپسىزدىك ەرەجەلەرىن مەڭگەرۋى ماڭىزدى. بۇل سپورت فيلوسوفياسى جاستاردى قارسىلاستى سىيلاۋعا، توزىمدىلىككە، تاباندىلىق پەن ۇيلەسىمدى ءومىر ءسۇرۋدى ناسيحاتتايدى. بۇل ءبىزدىڭ تاربيەگە جاقىن. سپورت كليپتىك ويلاۋ كەزەڭىندە وقۋشىلاردى ۇستامدىلىققا ۇيرەتەدى، - دەدى ق ر وقۋ-اعارتۋ مينيستر جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا.
«مەكتەپتەردەگى دزيۋدو» باعدارلاماسى بۇگىندە الەمنىڭ 40 ەلىندە ءساتتى جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. ونىڭ ماقساتى بالالار مەن جاسوسپىرىمدەر اراسىندا دەنە شىنىقتىرۋدى ناسيحاتتاۋ، جاس سپورتشىلاردى قولداۋ جانە وقۋشىلار اراسىندا زياندى ادەتتەردىڭ الدىن الۋ.
بۇگىندە ەل اۋماعىنداعى 217 كەلەشەك مەكتەبىپتە دزيۋدونى دامىتۋعا باسىمدىق بەرىلىپ جاتىر. كەيىننەن كەلەشەك مەكتەپتەرىندەگى بۇل تاجىريبە ەل اۋماعىنداعى تاعى 1000 مەكتەپكە تاراتىلاتىن بولادى.
الداعى ۋاقىتتا ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىندەگى جالپى ءبىلىم بەرەتىن مەكتەپتەردە دزيۋدودان مامانداندىرىلعان زالدار اشۋ جوسپارلانىپ وتىر. حالىقارالىق دزيۋدو فەدەراتسياسى جاڭا زالداردى تاتاميمەن، بارلىق قاجەتتى جابدىقتارمەن قامتاماسىز ەتۋگە، دەنە شىنىقتىرۋ مۇعالىمدەرىنىڭ بىلىكتىلىگىن ارتتىرۋعا، ادىستەمەلىك قولداۋ كورسەتۋگە ءازىر.
ءىس-شاراعا قاتىسقان تۋريزم جانە سپورت ءمينيسترى ەربول مىرزابوسىنوۆ «قازىرگى تاڭدا ەلىمىزدىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىندە كوپتەگەن سەكتسيالار مەن جاتتىعۋ ورتالىقتارى تابىستى جۇمىس ىستەپ جاتىر. بۇگىن حالىقارالىق دزيۋدو فەدەراتسياسىمەن بىرلەسىپ جۇزەگە اسىرىلىپ وتىرعان «مەكتەپتەگى دزيۋدو» باعدارلاماسى اياسىندا جاڭا مامانداندىرىلعان زالدىڭ اشىلۋى - وسى جۇيەلى جۇمىستىڭ ناقتى ناتيجەسى. بۇل باستاما بالالاردى ەرتە جاستان سپورتقا باۋلۋعا، سالاماتتى ءومىر سالتىن ۇستانۋعا، سونداي-اق بولاشاقتا ۇلتتىق قۇراما ساپىن تولىقتىراتىن تالانتتى سپورتشىلاردى انىقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى»، - دەپ اتاپ ءوتتى.
«مەكتەپتەگى دزيۋدو» باعدارلاماسىن وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنە قاراستى ۇلتتىق عىلىمي-پراكتيكالىق دەنە تاربيەسى ورتالىعى مەن حالىقارالىق دزيۋدو فەدەراتسياسىمەن بىرلەسىپ جۇزەگە اسىرىپ جاتىر.
قازاقستاندا دزيۋدو سپورتى تۇراقتى دامىپ كەلەدى. ەلدوس سمەتوۆتىڭ پاريج وليمپياداسىنداعى جۇلدەسىنەن كەيىن جاستار اراسىندا سپورتتىڭ بۇل تۇرىنە قىزىعۋشىلىق ارتتى. قازىرگى تاڭدا ەلىمىزدە دزيۋدومەن شامامەن 90 مىڭ ادام اينالىسادى، ال سپورتشىلاردى دايارلاۋمەن 1300 گە جۋىق جاتتىقتىرۋشى اينالىسادى.