«كەلەشەك» جۇيەسى: بالالارعا ارنالعان 60 مىڭ شوت اشىلدى
استانا. KAZINFORM - «كەلەشەك» ءبىرىڭعاي ەرىكتى جيناقتاۋ جۇيەسى اياسىندا قانشا سالىمشى تىركەلدى؟ بۇل سۇراققا عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگىنىڭ جوعارى جانە جوعارى وقۋ ورنىنان كەيىنگى ءبىلىم كوميتەتى جاۋاپ بەردى.
- 2025-جىلعى 1-جەلتوقسانداعى جاعداي بويىنشا «كەلەشەك» ءبىرىڭعاي ەرىكتى جيناقتاۋ جۇيەسى اياسىندا 59862 شوت اشىلدى، ونىڭ ىشىندە بەس جاستاعى 8046 بالاعا باستاپقى ءبىلىم بەرۋ كاپيتالى تولەندى. قاراشا ايىنىڭ باسىنان باستاپ شوتتار سانى 6177 گە ءوستى، - دەلىنگەن ۆەدومستۆونىڭ Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن جاۋابىندا.
جالپى العاندا، «كەلەشەك» ءبىرىڭعاي ەرىكتى جيناقتاۋ جۇيەسى بالالارعا جوعارى ءبىلىم الۋعا جانە اتا-انالارعا مەملەكەت تاراپىنان جاردەمدەسۋ ارقىلى بولاشاقتا ءوز بالالارى ءۇشىن ءبىلىم الۋدىڭ وزىندىك ستراتەگياسىن قۇرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
مينيسترلىك اقپاراتىنا قاراعاندا، «كەلەشەك» جۇيەسى سالىمشىلارىنىڭ كوبەيگەنى ەلىمىزدە مەملەكەتتىك ءبىلىم گرانتتارىنىڭ سانىن ازايتپايدى.
- «كەلەشەك» - بۇل مەملەكەتتىك قولداۋدىڭ قوسىمشا شاراسى جانە مەملەكەتتىك گرانتتار بەرۋدى توقتاتا تۇرۋدى كوزدەمەيدى. سونىمەن قاتار، ول تولىعىمەن ەرىكتى نەگىزدە جۇزەگە اسىرىلادى، - دەپ اتالىپ وتكەن ۆەدومستۆو مالىمەتىندە.
ەسكە سالساق، بيىل قاڭتار ايىندا مەملەكەت باسشىسى «كەلەشەك» جيناقتاۋ جۇيەسى تۋرالى زاڭعا قول قويعانىن جازعانبىز.
عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى مالىمەتىنشە، مەملەكەتتىك قولداۋدىڭ بۇل شاراسى قازاقستان بالالارىنا 5 جاستان باستاپ 18 جاسقا تولعانعا دەيىن ەلدە جانە شەتەلدە ءبىلىم بەرۋ قىزمەتتەرىنە، سونىڭ ىشىندە جوعارى، سونداي-اق تەحنيكالىق جانە كاسىپتىك ءبىلىم بەرۋ قىزمەتتەرىنە اقى تولەۋ ءۇشىن قارجى قاراجاتىن تۇراقتى جيناقتاۋ ماقساتىنا ارنالعان.
بالا 18 جاسقا تولعانشا جىل سايىن جارنا سالىپ، مەملەكەت پەن بانكتەردىڭ سىياقىلارى مەن باستاپقى ءبىلىم كاپيتالىن الىپ، 8-8,5 ميلليون تەڭگە قاراجات جيناۋعا بولادى.