«كلاسسيك ۇستاحاناسى»: استانادا قالامگەرلەر كوپشىلىككە ءدارىس وقيدى
استانا. KAZINFORM - استانا قالاسى تىلدەردى دامىتۋ جانە ارحيۆ ءىسى باسقارماسى مەن قازاقستان جازۋشىلار وداعىنىڭ استانا قالاسى بويىنشا فيليالىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن «كلاسسيك ۇستاحاناسى» اتتى جاڭا جوباسى باستالدى. بۇل جوبادا ەلوردالىق قالامگەرلەر كوپشىلىككە ءدارىس وقيتىن بولادى. بۇل تۋرالى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى جازدى.
- «كلاسسيك ۇستاحاناسى» - بۇل قازاق ادەبيەتىنىڭ ورتامىزدا جۇرگەن كلاسسيكتەرى مەن بەلگىلى شىعارماشىلىق وكىلدەرىنىڭ ومىرلىك تاجىريبەسىن كەيىنگى ۇرپاققا جەتكىزۋ يدەياسىنان تۋعان جوبا. اتالعان جوبا قازاق ادەبيەتى مايتالماندارىنىڭ ويلارى مەن يدەيالارىن، شىعارماشىلىق ادىستەرىن بولاشاق قالامگەرلەرگە جانە ادەبيەت سۇيەر قاۋىمعا ۇسىناتىن شەبەرحانا ىسپەتتى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
جوبانىڭ ماقساتى - قازاق ادەبيەتىنىڭ كلاسسيكتەرى مەن تانىمال قالامگەرلەردىڭ شىعارماشىلىق تاجىريبەسىن كەڭىنەن تانىتۋ، ادەبيەتكە قىزىعۋشىلىق تانىتاتىن جاستارعا باعىت-باعدار بەرۋ، ولاردىڭ كوركەم شىعارماشىلىق قابىلەتىن دامىتۋعا كومەكتەسۋ، ۇلتتىق ادەبيەتتىڭ ماڭىزدىلىعىن ارتتىرۋ ارقىلى رۋحاني قۇندىلىقتاردى دارىپتەۋ. قازاق قالامگەرلەرىنىڭ ءومىر جولى، جازۋ ءستيلى مەن شىعارماشىلىق پروتسەستەرىن تەرەڭىرەك زەرتتەۋ، قازىرگى زامان ادەبيەتىنىڭ ترەندتەرى مەن باعىتتارىن تالقىلاۋ، ادەبيەتتەگى وي ەركىندىگى مەن كرەاتيۆتىلىك ماسەلەلەرىن كوتەرۋ، جازۋشىلاردىڭ جاس بۋىنعا موتيۆاتسيا بەرۋىن قامتاماسىز ەتۋ، وقىرماندار اراسىندا ادەبيەتتى ناسيحاتتاۋ.
3 -قىركۇيەكتەن باستاۋ العان جوبانىڭ قوناقتارى جازۋشى تولەن ابدىك، تۇرسىن جۇرتباي، قويشىعارا سالعارا، اسقار التاي، اقىن جانات اسكەربەك قىزى. جوبا ءار اپتانىڭ سارسەنبى كۇندەرى ۇيىمداستىرىلىپ وتىرادى. اتالعان جوبانىڭ كەلەسى قوناعى جازۋشى- دراماتۋرگ ەرمەك امانشايەۆ.
شارا 17- قازان كۇنى ساعات 15.00 دە ق ر ۇلتتىق اكادەميالىق كىتاپحانادا وتەدى. اتالعان ءىس-شاراعا زيالى قاۋىم وكىلدەرى، وقىرماندار جانە جاس ادەبيەتشىلەر قاتىسادى. ءدارىس سوڭىندا جازۋشى تىڭدارماندارمەن ەركىن پىكىر الماسىپ، سۇراقتارعا جاۋاپ بەرەتىن بولادى.
ءىس- شارا الەۋمەتتىك جەلىلەردە جانە تولىق نۇسقاسى YouTube ارناسىندا جاريالانىپ وتىرادى.
بۇل جوبا جىل سوڭىنا دەيىن جالعاساتىن بولادى.