دەكلاراتسياعا قاجەتتى مالىمەتتەردى جيناپ ۇلگەرمەگەندەر نە ىستەۋى كەرەك – م ك ك تۇسىندىرمەسى
استانا. KAZINFORM - دەكلاراتسياعا قاجەتتى بارلىق مالىمەتتى جيناپ ۇلگەرمەگەن قازاقستاندىقتار 270.00 نىسانىنداعى كىرىستەر مەن مۇلىك تۋرالى دەكلاراتسيانى بەلگىلەنگەن مەرزىمدە تاپسىرىپ، كەيىن دەرەكتەردى تۇزەتە الادى.
بۇل تۋرالى مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتى جەكە تۇلعالاردىڭ كىرىستەرىن اكىمشىلەۋ باسقارماسىنىڭ باس ساراپشىسى گۇلدەن حاسەنوۆا ايتتى.
ونىڭ مالىمەتىنشە، 2025-جىلعا ارنالعان دەكلاراتسيانى تاپسىرۋ مەرزىمىنىڭ اياقتالۋىنا شامامەن ءۇش اپتا قالدى. 270.00 نىسانىن 15-قىركۇيەكتەن كەشىكتىرمەي تاپسىرۋ قاجەت. الايدا كەيبىر ازاماتتار جىل ىشىندە مۇلىكپەن بىرنەشە مامىلە جاساعان جاعدايدا قيىندىققا تاپ بولۋى مۇمكىن.
- مىسالى، كەيبىر ازامات قاجەتتى مالىمەتتەردى سۇراتىپ الۋعا ۇلگەرمەي قالۋى ىقتيمال. كولىك ساتقان كەزدە ادامنىڭ ونى كىمگە ساتقانىن ەسىنە تۇسىرە الماي قالاتىن جاعدايلار جيى كەزدەسەدى. ال دەكلاراتسيادا ساتىپ الۋشىنىڭ ج س ن- ءىن، اتى-ءجونىن جانە كولىكتى قانشا سوماعا ساتىپ العانىن كورسەتۋ قاجەت. سوندىقتان ازامات باستاپقى دەكلاراتسياسىنا تۇزەتۋ ەنگىزىپ، تالاپ قويۋ مەرزىمى ءۇش جىل ىشىندە قوسىمشا دەكلاراتسيا تاپسىرا الادى، - دەپ ءتۇسىندىردى ول م ك ك پاراقشاسىنداعى تىكەلەي ەفير بارىسىندا.
دەكلاراتسيانى مىنا ازاماتتار تاپسىرۋى ءتيىس:
• مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەر، ولارعا تەڭەستىرىلگەن تۇلعالار جانە ولاردىڭ جۇبايلارى؛
• زاڭدى تۇلعالاردىڭ باسشىلارى، قۇرىلتايشىلارى مەن قاتىسۋشىلارى، سونداي-اق ولاردىڭ رەزيدەنت جۇبايلارى؛
• بانكتەردىڭ، ساقتاندىرۋ ۇيىمدارىنىڭ جانە باعالى قاعازدار نارىعىنىڭ ءىرى قاتىسۋشىلارى؛
• جەكە پراكتيكامەن اينالىساتىن تۇلعالار: نوتاريۋستار، جەكە سوت ورىنداۋشىلارى، مەدياتورلار جانە ادۆوكاتتار؛
• 2025-جىلى جالپى قۇنى 20 مىڭ ا ە ك- تەن (86,5 ميلليون تەڭگە) اساتىن مۇلىك پەن باسقا دا اكتيۆتەر ساتىپ العان قازاقستاندىقتار؛
• سالىق اگەنتىنەن بەلگىلى ءبىر سالىقتىق شەگەرىمدەردى قولدانعان تۇلعالار؛
• سيفرلىق اكتيۆ يەلەرى؛
• ءوز بەتىنشە دەكلاراتسيالاپ، سالىق تولەۋدى قاجەت ەتەتىن كىرىس العان ازاماتتار.
قۇنى 20 مىڭ ا ە ك- تەن اساتىن مۇلىكتى ساتىپ الۋعا قاتىستى تالاپ قازاقستانداعى اكتيۆتەرگە دە، شەتەلدەگى اكتيۆتەرگە دە قولدانىلادى.
270.00 نىسانىندا مىنالار كورسەتىلۋى قاجەت:
• دەبيتورلىق جانە كرەديتورلىق بەرەشەك؛
• سالىقتىق شەگەرىمدەر؛
• ءوز بەتىنشە سالىق سالىنۋعا جاتاتىن كىرىستەر، مىسالى، مۇلىكتى ساتۋ كەزىندە قۇن وسىمىنەن الىنعان تابىس؛
• 2025-جىلعى 31-جەلتوقسانداعى جاعداي بويىنشا قۇنى 1000 ا ە ك- تەن (4,325 ميلليون تەڭگە) اساتىن شەتەلدەگى اكتيۆتەر؛
• باعالى قاعازدار جانە شەتەلدىك كومپانيالارداعى قاتىسۋ ۇلەستەرى؛
• مۇلىكتى ساتىپ الۋ جانە يەلىكتەن شىعارۋ تۋرالى مالىمەتتەر.
- ەگەر ادام ءوز بەتىنشە سالىق سالىنۋعا جاتاتىن كىرىس السا، ونى ونى 270-نىساندا كورسەتۋى قاجەت. مىسالى، ول جىلجىمايتىن مۇلىكتى 10 ميلليون تەڭگەگە ساتىپ الىپ، كەيىن ونى 15 ميلليون تەڭگەگە ساتسا، الىنعان كىرىستى دەكلاراتسيادا كورسەتۋى كەرەك. سونداي-اق 2025-جىلعى 31-جەلتوقسانداعى جاعداي بويىنشا شەتەلدەگى اكتيۆتەردى دە دەكلاراتسيادا كورسەتۋ قاجەت. مىسالى، ادامنىڭ تۇركيادا پاتەرى نەمەسە شۆەيتساريا بانكىندەگى شوتىندا 500 مىڭ ەۋروسى بولسا، بۇل مالىمەتتەردى 270-نىسانعا ەنگىزۋ قاجەت، - دەپ ءتۇسىندىردى گۇلدەن حاسەنوۆا.
قازاقستاندا جەكە مۇددەلەر تۋرالى دەكلاراتسيانى كىم جانە قاشان تولتىرۋى كەرەك ەكەنىن جازعان ەدىك.