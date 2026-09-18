كۇلاشتىڭ تاقياسى
استانا.قازاقپارات - جاڭا ماۋسىمىن ءابدىجامىل نۇرپەيىسوۆتىڭ «قان مەن تەر» تريلوگياسىنىڭ جەلىسىنە قۇرىلعان «اقبالا» ۇلتتىق بالەتىنىڭ پرەمەراسىمەن اشقان اباي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق وپەرا جانە بالەت تەاترىندا وزگە دە جاڭالىقتار بار.
بايىرعى تەاتردىڭ ينتەراكتيۆتى مۋزەيى قايتا جاڭعىرىپ، ساحنا ساڭلاقتارىنىڭ كوزىندەي قۇندى ەكسپوناتتارمەن تولىقتى. تاريحى تەرەڭ مۋزەي كۇردەلى جوندەۋدەن ءوتتى. تالاي ەستەلىكتى تارقاتا الاتىن كونە افيشالار، تەاتر تاريحىنداعى تۇلعالاردىڭ ساحنالىق كوستيۋمدەرى، ءتىرىلىپ كەلگەندەي اسەر قالدىراتىن كۇلاش بايسەيىتوۆا، قۇرمانبەك جانداربەكوۆ، شارا جيەنقۇلوۆا، احمەت جۇبانوۆ، داۋرەن ءابىروۆ سىندى ساحنا تارلاندارىنىڭ بالاۋىز مۇسىندەرى، تەاتر سۋرەتشىلەرى مۇراعا قالدىرعان تاماشا كارتينالار مۇراجايدى بايىتا تۇسكەن.
ايتقانداي، بيىل مۋزەي قورىنا وتاندىق تەاتر سۋرەتشىلەرى مەكتەبىنىڭ نەگىزىن قالاۋشىلاردىڭ ءبىرى ۆلاديمير كولودەنكونىڭ سيرەك تۋىندىسى دا قوسىلدى. ب ا ق وكىلدەرى بەلگىسىز بالەرينانىڭ دايىندىق كەزى بەينەلەنگەن كارتينانى تەاترداعى حور ۇجىمىنىڭ امباسسادورى زاۋرە روزمات پەن ونىڭ اناسى ءرازيا ەسەنبايەۆا مۋزەيگە سىيعا تارتقانىنا كۋا بولدى.
تەاتر مۋزەيىنەن قازاق وپەرا ونەرىنىڭ نەگىزىن سالۋشىلاردىڭ ءبىرى، ك س ر و حالىق ءارتىسى، «شىعىس بۇلبۇلى» اتانعان كۇلاش بايسەيىتوۆانىڭ بۇرىن- سوڭدى كوزىمىزگە شالىنا قويماعان تاقيالارىن ۇشىراستىردىق. بۇل تۋرالى اباي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق وپەرا جانە بالەت تەاترىنىڭ ديرەكتورى اينۇر كوپباساروۆا: «2024 -جىلى كۇلاش بايسەيىتوۆانىڭ قىزى قازاق ك س ر حالىق ءارتىسى راۋشان بايسەيىتوۆا ايگىلى ءانشىنىڭ ءبىراز جەكە بۇيىمدارىن، سۋرەتتەرىن ماعان، جەكە قورىما بەرگەن. راۋشان حاتيات قىزى زەينەتتە بولسا دا، بىزدە رەپەتيتور-پەداگوگ رەتىندە جۇمىس ىستەيتىن. قازىر قولىمدا كۇلاش اپامىزدىڭ ءبىراز فوتوسۋرەتى، اۆتوپورترەتى، ءوزى قولدانعان قوبديشاسى، قولجازبالارى دا بار. مۋزەيدى جاڭعىرتقالى وتىرعانىمىزدى ەستىپ اكەلىپتى. بۇل مۋزەي بىزدە بۇرىن دا بولعان، ءبىراق جۇپىنى ەدى. ويتكەنى تالاي قۇندى جادىگەر قولدى بولعان، جوعالعان. ءبىراز دۇنيەنى قايتارۋعا تىرىسىپ جاتىرمىز.
وسى جادىگەرلەرگە قيانات جاسامايىن، قۇندى مۇرالاردى جەكەمەنشىگىمدە ۇستامايىن دەپ، تەاتر جانىنان قايتا جاساقتالىپ جاتقان مۋزەي قورىنا تاپسىرۋدى ۇيعاردىم. قولىما تۇسكەن ءانشى بۇيىمدارىنىڭ ىشىندە ءۇش تاقيا بولدى. ونى ءانشىنىڭ اناسى زەرلەپ، ءوز قولىمەن تىككەن. تاقيالاردىڭ ۇكىلەرىن ءوزىمىز تاقتىق. ەكەۋىن مۋزەيدەن كوردىڭىزدەر»، دەدى.
ال ءۇشىنشى تاقيا تۋرالى ايتساق، ارادا تالاي جىل ءوتىپ، كونەرۋىنە بايلانىستى قالپىنا كەلتىرۋدى، رەستاۆراتسيا جۇمىسىن تالاپ ەتەتىندىكتەن، ءالى كوپشىلىككە ۇسىنىلماعان.
الماتى
egemen.kz