Kiryu FM راديوسى ديماشتىڭ جاڭا ءانىن العاش رەت ەفيرگە شىعارادى
استانا. قازاقپارات – 30-شىلدە كۇنى جاپونياداعى Kiryu FM راديوستانتسياسى قازاقستان مەن قىرعىزستاننىڭ حالىق ءارتىسى ديماش قۇدايبەرگەننىڭ شىعارماشىلىعىنا ارنالعان Music Forever باعدارلاماسىنىڭ كەزەكتى ارنايى شىعارىلىمىن ۇسىنادى، دەپ حابارلايدى DimashNews.
باعدارلامانىڭ باستى جاڭالىقتارىنىڭ ءبىرى - ءانشىنىڭ «Aqerke» اتتى جاڭا كومپوزيتسياسى العاش رەت Kiryu FM راديوسىنىڭ ەفيرىندە شىرقالادى.
Kiryu FM راديوستانتسياسى 2020-جىلدان بەرى جاپون تىڭدارماندارىن ديماش قۇدايبەرگەننىڭ شىعارماشىلىعىمەن تۇراقتى تۇردە تانىستىرىپ كەلەدى. وسى ۋاقىت ارالىعىندا ورىنداۋشىنىڭ بارلىق جاڭا مۋزىكالىق تۋىندىلارى ەفيردەن بەرىلىپ، ونىڭ ونەرىنە ارنالعان بىرنەشە ارنايى باعدارلاما دايىندالعان.
كەزەكتى Dimash Special شىعارىلىمى Dimash Japan Fan Club جاپون جانكۇيەرلەر كلۋبىنىڭ وكىلدەرىنىڭ قاتىسۋىمەن ازىرلەندى.
باعدارلاما بارىسىندا «Aqerke» انىمەن قاتار Love’s Not Over Yet, Kieli Meken, Love of Tired Swans, Daididau, Omir جانە Olimpico كومپوزيتسيالارى دا ورىندالادى.
Music Forever باعدارلاماسى جاپونيانىڭ گۋمما پرەفەكتۋراسىنداعى كيريۋ قالاسىنان جۇرگىزىلەدى. باعدارلامانى كازۋدزي كاتو مەن كەكو ياماموتو ۇسىنادى.
باعدارلاما ءار ايدىڭ ءبىرىنشى جانە ءۇشىنشى بەيسەنبى كۇندەرى جاپونيا ۋاقىتى بويىنشا ساعات 19:06 دان 19:59 عا دەيىن ەفيرگە شىعادى. قايتالاما كورسەتىلىمى كەلەسى كۇنى ساعات 11:06 دا ۇسىنىلادى.
ال كۇنتىزبەدە بەسىنشى بەيسەنبى بولاتىن ايلاردا باعدارلاما ۇجىمى تىڭدارماندارعا ارنايى مۋزىكالىق شىعارىلىم دايىندايدى.
ايتا كەتەيىك، مەكسيكادا ديماش قۇدايبەرگەننىڭ اۋە شارلارىنان 4,5 مەترلىك ءمۇسىنى جاسالدى.