كەشە تۇندە جول اپاتىنان 15 ادام قازا تاپتى
استانا. قازاقپارات - 13-نەن 14-قىركۇيەككە قاراعان ءتۇنى رەسپۋبليكا اۋماعىندا ەكى ءىرى جول-كولىك وقيعاسى ورىن الىپ، 15 ادام قازا تاپتى. بۇل تۋرالى قازاۆتوجول-دىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
13-قىركۇيەك كۇنى ساعات 23:30 شاماسىندا قاراعاندى وبلىسىندا، «قاراعاندى - اياگوز - بوعاس» اۆتوجولىنىڭ شەشەنقارا اۋىلى ماڭىندا Ford Mondeo اۆتوكولىگىنىڭ جۇرگىزۋشىسى قارقارالى قالاسىنان قاراعاندى باعىتىنا قوزعالىس بارىسىندا بەلگىلەنبەگەن جەردە قارسى جولاققا شىعىپ كەتىپ، Changan اۆتوكولىگىمەن سوقتىعىسقان. اپات سالدارىنان بەس ادام وقيعا ورنىندا كوز جۇمدى.
2025 -جىلعى 14-قىركۇيەك كۇنى ساعات 01:39 شاماسىندا جەتىسۋ وبلىسىندا، «الماتى - وسكەمەن» اۆتوجولىنىڭ 479-شاقىرىمىندا Nissan Cefiro اۆتوكولىگىنىڭ جۇرگىزۋشىسى وڭتۇستىك باعىتتا قوزعالىپ كەلە جاتىپ، قارسى جولاققا شىعىپ، الدىمەن Lada ۆاز اۆتوكولىگىمەن، كەيىننەن Chevrolet Cobalt اۆتوكولىگىمەن سوقتىعىسقان.
اپات سالدارىنان Nissan Cefiro جۇرگىزۋشىسى وقيعا ورنىندا قازا تاپتى. Lada ۆاز اۆتوكولىگىندە بولعان ءتورت ادامنىڭ بىرەۋى كوز جۇمدى، تاعى بىرەۋى جاراقات الىپ، اۋرۋحاناعا جەتكىزىلدى. Chevrolet Cobalt اۆتوكولىگىندە سەگىز ادام، سونىڭ ىشىندە ءبىر بالا بولعان. الدىن الا مالىمەتتەر بويىنشا ولاردىڭ بارلىعى وقيعا ورنىندا قازا تاپقان.
جۇرگىزىلگەن تەكسەرۋ ناتيجەسىندە ەكى جول ۋچاسكەسىندە دە جول جامىلعىسىنىڭ تەگىس ەكەندىگى جانە كولىك قوزعالىسىنا كەدەرگى كەلتىرەتىن اقاۋلاردىڭ انىقتالماعانى بەلگىلى بولدى. «الماتى - وسكەمەن» اۆتوجولى 2024 -جىلدىڭ جەلتوقسان ايىندا قايتا جاڭعىرتۋدان كەيىن پايدالانۋعا بەرىلگەن. جول جابىندىسى نورماتيۆتىك تالاپتارعا تولىق سايكەس كەلەدى. ال «قاراعاندى - اياگوز - بوعاس» اۆتوجولىندا بۇعان دەيىن ورتاشا جوندەۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلگەن، جابىننىڭ جاعدايى دا بەلگىلەنگەن ستاندارتتارعا ساي.
- سوڭعى جىلدارى قايتا جوندەۋ جانە جاڭارتۋ جۇمىستارى اياقتالعاننان كەيىن جول-كولىك وقيعالارىنىڭ جيىلەپ وتىرعانى بايقالادى. تەگىس جول مەن اشىق كورىنۋ مۇمكىندىگىن پايدالانىپ، كوپتەگەن جۇرگىزۋشىلەر جىلدامدىقتى شامادان تىس اسىرىپ، جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن بۇزۋدا. مۇنداي جاۋاپسىزدىق ورنى تولماس قايعىلى جاعدايلارعا اكەلىپ وتىر. جول-كولىك وقيعالارىنىڭ الدىن الۋ ءۇشىن جىلدامدىق رەجيمىن، قارسى بەتكە شىعۋ قاعيدالارىن جانە جول قوزعالىسىنىڭ بارلىق ەرەجەلەرىن قاتاڭ ساقتاۋعا شاقىرامىز، - دەپ جازدى كومپانيادان.
ەسكە سالا كەتەيىك، 11-قىركۇيەك كۇنى ماڭعىستاۋ وبلىسى قاراقيا اۋدانى سەنەك ەلدى مەكەنىنەن 90 شاقىرىم قاشىقتىقتا جانتۇرشىگەرلىك جول اپاتى بولىپ، 10 ادام قازا تاپقان بولاتىن.
ال 19-تامىز كۇنى اباي وبلىسىنىڭ ءۇرجار اۋدانىندا 55 جاستاعى Toyota كولىگىنىڭ جۇرگىزۋشىسى رولگە يە بولا الماي، ءۇي قاقپاسىنىڭ جانىندا، جولدان 10 مەتر قاشىقتىقتا تۇرعان كامەلەتكە تولماعان بالالاردى قاعىپ كەتكەن ەدى.
قازاقستاندا جول اپاتى نەلىكتەن كوبەيىپ كەتتى جانە ونى قالاي توقتاتۋعا بولادى دەگەن ساۋالعا Kazinform ءتىلشىسى جاۋاپ ىزدەپ كوردى.
اۆتور
باقىتگۇل اباي قىزى