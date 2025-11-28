كەدەن قىزمەتكەرلەرىنە كولىكتى توقتاتىپ، تەكسەرۋ قۇقىعى بەرىلمەك
استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتىندە موبيلدى توپتار قۇرىلادى. ولار ە ا ە و ەلدەرىمەن شەكارالاس اۋدانداردا جۇمىس ىستەيدى. بۇل تۋرالى سەنات دەپۋتاتتارىنىڭ ساۋالىنا پرەمەر- مينيستر ولجاس بەكتەنوۆتىڭ جاۋابىندا ايتىلعان.
- سوڭعى جىلدارى تاۋارلارعا ارنالعان دەكلاراتسيالار (بۇدان ارى - ت د) سانىنىڭ ءوسۋى بايقالادى. ەگەر 2018 -جىلى تاۋارلارعا ارنالعان دەكلاراتسيالار سانى 357 مىڭ ت د بولسا، 2025 -جىلعى 10 ايدا بۇل كورسەتكىش 819 مىڭ ت د- عا دەيىن ۇلعايدى. كەدەندىك وپەراتسيالاردىڭ اشىقتىعىن قامتاماسىز ەتۋ، سونداي-اق بارلىق دەرەكتەردى ۋاقىتىلى وڭدەۋ ماقساتىندا جۇك لەگىنىڭ ەداۋىر ۇلعايعانىن ەسكەرە وتىرىپ، كەدەن ورگاندارىنىڭ اقپاراتتىق جۇيەلەرى جاڭعىرتىلدى. 2017 -جىلدان بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ ساۋدا جانە دامۋ جونىندەگى كونفەرەنتسياسىمەن بىرلەسىپ ازىرلەنگەن «استانا-1» اقپاراتتىق جۇيەسى كەزەڭ-كەزەڭىمەن ەنگىزىلىپ جاتىر. كەدەن سالاسىنداعى بيزنەس- پروتسەستەردى جانە رۇقسات بەرۋ قۇجاتتارىن ودان ءارى اۆتوماتتاندىرۋ ءۇشىن 2019 -جىلى «ءبىرىڭعاي تەرەزە» اقپاراتتىق جۇيەسى ىسكە قوسىلدى، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.
ۇكىمەت باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، كەدەندىك اكىمشىلەندىرۋدىڭ ءبىرىڭعاي سيفرلىق ورتاسىن قۇرۋ اياسىندا «استانا-1» جانە «ەكسپورتتىق- يمپورتتىق وپەراتسيالار جونىندەگى ءبىرىڭعاي تەرەزە» جۇيەلەرىنىڭ فۋنكتسيونالدىق مۇمكىندىكتەرى جاڭا پلاتفورماعا - «Keden» اقپاراتتىق جۇيەسىنە ينتەگراتسيالانعان. ونى ازىرلەۋ 2024 -جىلعى ساۋىردەن باستاپ كەزەڭ-كەزەڭىمەن جۇزەگە اسىرىلۋدا. كەدەندىك اقپاراتتىق جۇيەلەر سالاسىندا جۇرگىزىلىپ جاتقان سيفرلىق رەفورمالار مەملەكەتتىك بيۋدجەتكە كەدەندىك باجدار مەن سالىق (بۇدان ارى - ك ب ج س) ءتۇسىمىن ۇلعايتۋعا ىقپال ەتتى.
- وسىلايشا، 2025 -جىلعى 10 ايدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا 3602 ميلليارد تەڭگە سوماسىنا ك ب ج س ءتۇستى. 2024 -جىلمەن سالىستىرعاندا تۇسىمدەردىڭ ءوسۋ قارقىنى +18% (3051,3 ميلليارد تەڭگە) قۇرادى. كەدەندىك اكىمشىلەندىرۋ شارالارى ەسەبىنەن بيۋدجەتكە قوسىمشا 153,7 ميلليارد تەڭگە ءوندىرىپ الىندى. بۇدان باسقا، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ 2025 -جىلعى 17-شىلدەدەگى زاڭىمەن «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى كەدەندىك رەتتەۋ تۋرالى» كودەكسكە وزگەرىستەر ەنگىزىلدى. وندا موبيلدىك توپتار قۇرۋ جانە ولاردىڭ قىزمەت ءتارتىبىن ازىرلەۋ جونىندەگى قارجى مينيسترلىگىنىڭ قۇزىرەتى كەڭەيتىلدى. بۇل تاۋارلاردىڭ قوزعالىسىن باقىلاۋدى كۇشەيتۋگە، كونتراباندالىق جانە كونترافاكتىلىك ونىمدەر اينالىمىنىڭ جولىن كەسۋگە باعىتتالعان، - دەدى ول.
ۇكىمەت باسشىسىنىڭ اتاپ وتۋىنشە، موبيلدى توپتار ە ا ە و ەلدەرىمەن شەكارالاس اۋدانداردا جۇمىس ىستەيدى جانە كولىك قۇرالدارىن توقتاتۋ، كەدەندىك باقىلاۋ مەن تەكسەرۋلەر جۇرگىزۋ قۇقىعىنا يە بولادى.
- وسىعان بايلانىستى كولىكتى توقتاتۋ، تەحنيكالىق باقىلاۋ قۇرالدارىن پايدالانۋ، تەكسەرۋ، ىلەسپە قۇجاتتاردى تەكسەرۋ قۇقىعىن قوسا العاندا، وكىلەتتىكتەردى كەڭەيتۋ ماقساتىندا كەدەن كودەكسىنە ءتيىستى تۇزەتۋلەر ەنگىزىلدى. موبيلدىك توپتاردىڭ قىزمەتىن ۇيىمداستىرۋ ماقساتىندا موبيلدىك توپتاردى قۇرۋدى، ولاردى جاراقتاندىرۋدى، كولىك قۇرالدارىن توقتاتۋ جانە تەكسەرۋ، ۋاقىتشا ساقتاۋ ورىندارىنا جەتكىزۋ جانە قاجەتتى قۇجاتتاردى رەسىمدەۋدى رەگلامەنتتەيتىن 4 نورماتيۆتىك-قۇقىقتىق اكت قابىلداندى، - دەدى پرەمەر- مينيستر.
