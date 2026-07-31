كۇنباعىس مايىنىڭ دەنساۋلىققا 6 پايداسى
استانا. قازاقپارات - كۇنباعىس مايىنىڭ وزگە كوكونىس مايلارىنان (ءزايتۇن، پالما، كوكوس مايى) پايدالى تۇستارى بار.
ماسەلەن، كۇنباعىستا ە دارۋمەنى باسقا مايلاردان الدەقايدا كوپ. ال مۇنداي دارۋمەن كوزگە، تەرىگە وتە پايدالى.
ەندەشە كۇنباعىس مايىنىڭ دەنساۋلىققا 6 پايداسىن سۇرىپتاپ ۇسىنايىق.
جۇرەك جۇمىسىن جاقسارتادى. كۇنباعىس مايىنىڭ 80 پايىز قۇرامى قانىقپاعان مونومايدان تۇرادى. ال بۇل جۇرەك جۇمىسىنا وتە پايدالى. از قانىققان مايدا اعزاداعى ماي قىشقىلىنىڭ كولەمىن تەپە-تەڭ ۇستاۋعا جانە حولەستەرين دەڭگەيىن رەتتەۋگە كومەكتەسەدى.
تەرىگە پايدالى. كۇنباعىستىڭ قۇرامىندا ا مەن ە دارۋمەنى مول. بۇل دارۋمەندەر تەرىگە پايدالى. سونداي-اق، تەرىنىڭ تەز جەتىلۋى مەن جاراقات تۇسسە، جىلدام جازىلۋىنا، باكتەريالاردان قورعانۋىنا كومەكتەسەدى.
كۇش-قۋاتتى كوبەيتەدى. قانىققان ماي اعزاعا اۋىرلىق تۇسىرەدى، سودان ادام شارشايدى، ءالسىز كۇيگە تۇسەدى. ال قانىقپاعان ماي اعزاعا بۇلاي اۋىرلىق تۇسىرمەيدى، كەرىسىنشە ەنەرگيا وندىرۋگە كومەكتەسەدى. ماسەلەن، گليكوگەننىڭ باۋىردان قانعا تەز تۇسۋىنە وسى قانىقپاعان ماي كوپ اسەر ەتەدى. گليكوگەن - كۇش-قۋات بەرەتىن، ەنەرگيا بولەتىن قانتتىڭ ءتۇرى.
شاشقا پايدالى. كۇنباعىس مايى قۇرعاق شاشقا ءنار بەرىپ، جۇمسارتادى. شاشىڭىزعا اپتاسىنا ءبىر رەت كۇنباعىس مايىن جاعىپ تۇرىڭىز.
يممۋنيتەتتى كۇشەيتەدى. كۇنباعىس مايىندا انتيوكسيدانتتار كوپ. بۇلار جاسۋشا مەمبراناسىن بەرىك ەتىپ، اعزاعا باكتەريا مەن ۆيرۋستاردى ەنگىزبەيدى. كۇنباعىستا جاسۋشانى قالپىنا كەلتىرۋگە كومەكتەسەتىن اقۋىزدار بار. بۇل اعزانىڭ دۇرىس جۇمىس جاساۋىنا ىقپال ەتەدى.
اس قورىتۋ جاقسارادى. جوعارىدا ايتىلعانداي، كۇنباعىس مايى - قانىقپاعان ماي. مۇنداي مايدى قورىتۋ اسقازانعا وڭاي. ىشەك تە قانىقپاعان مايدى تەز سىڭدىرەدى. سونداي-اق ءىش ءوتۋدىڭ الدىن الادى.
massaget.kz