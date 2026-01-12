ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    13:39, 12 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    كۋبا پرەزيدەنتى قاسىق قانى قالعانشا ەلىن قورعاۋعا دايىن ەكەنىن ايتتى

    استانا. KAZINFORM - ميگەل دياس-كانەل ا ق ش-تىڭ كۋبانى سىنعا الۋعا قۇقىعى جوق ەكەنىن، ويتكەنى «بارلىعىن، سونىڭ ىشىندە ادام ءومىرىن دە بيزنەسكە اينالدىراتىن» امەريكالىق بيلىك ەكەنىن اتاپ ءوتتى، دەپ حابارلايدى ت ا س س اقپارات اگەنتتىگى.

    Куба президенті қасық қаны қалғанша елін қорғауға дайын екенін айтты
    فوتو: ت ا س س

    كۋبا 66 جىل بويى ا ق ش-تىڭ ورىنسىز شابۋىلدارىنا دۋشار بولىپ وتىر، جانە ءوز تاۋەلسىزدىگىن «سوڭعى تامشى قانى قالعانشا» قورعاۋعا دايىن. كۋبا پرەزيدەنتى ميگەل دياس-كانەل بۇل مالىمدەمەنى ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ سوزدەرىنە جاۋاپ رەتىندە جاسادى.

    - كۋبا - ەركىن، تاۋەلسىز جانە ەگەمەن ەل. ەشكىم بىزگە نە ىستەۋ كەرەگىن ايتۋعا قۇقىعى جوق. كۋبا شابۋىل جاسامايدى، ا ق ش بىزگە 66 جىل بويى شابۋىل جاساپ كەلەدى. كۋبا قورقىتىپ جاتقان جوق، ول ءوزىن سوڭعى تامشى قانىنا دەيىن قورعاۋعا دايىندالىپ جاتىر جانە دايىن، - دەپ جازدى دياس-كانەل X الەۋمەتتىك جەلىسىندە.

    كۋبا كوشباسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، ا ق ش-تىڭ كۋبانى ايىپتاۋعا مورالدىق قۇقىعى جوق، سەبەبى «بارلىعىن، سونىڭ ىشىندە ادام ءومىرىن دە بيزنەسكە اينالدىرىپ وتىرعان - امەريكا بيلىگى».

    - بۇگىن ەلىمىزگە قاتىگەزدىكپەن شابۋىل جاساپ جاتقاندار حالقىمىزدىڭ ءوز ساياسي مودەلى پايداسىنا جاساعان ەرىكتى تاڭداۋىنا اشۋلى. ءبىز باستان كەشىرىپ جاتقان ەكونوميكالىق قيىندىقتار ءۇشىن رەۆوليۋتسيانى كىنالايتىندار ۇيالۋى كەرەك، ويتكەنى ولار مۇنىڭ ا ق ش-تىڭ بىزگە 60 جىل بويى كورسەتىپ كەلە جاتقان جانە قازىر كۇشەيە ءتۇسۋ قاۋپى بار قاتىگەز قىسىمىنىڭ سالدارى ەكەنىن بىلەدى جانە مويىنداپ وتىر، - دەپ قوستى پرەزيدەنت.

    بۇعان دەيىن ترامپ كۋبانى «تىم كەش بولماي تۇرىپ» ا ق ش-پەن كەلىسىمگە كەلۋگە شاقىرعانىن جازعان ەدىك.

