كازينونى تاقىرعا وتىرعىزعان: سيدنەيدە قازاقستاندىق ەرلى-زايىپتى ۇستالدى
استانا. قازاقپارات – قازاقستاندىق ەرلى-زايىپتى سيدنەيدەگى كازينودا 1,18 ميلليون دوللار كولەمىندە الاياقتىق جاسادى دەگەن كۇدىكپەن ۇستالدى، - دەپ حابارلايدى The Guardian.
ءمان-جايى
پوليتسيا مالىمەتىنشە، 36 جاستاعى قازاقستاندىق ايەل كازينو قىزمەتكەرلەرىنىڭ كوزىنە بىردەن تۇسكەن. ولار ونىڭ كيىمىندەگى ميككي ماۋس بەينەسىندە جاسىرىن ميني-كامەرانى بايقاپ قالعان. كۇزەتشىگە حابار بەرىلگەننەن كەيىن وقيعا ورنىنا پوليتسيا شاقىرىلىپ، ايەل مەن ونىڭ 44 جاستاعى كۇيەۋى ۇستالعان.
ءتىنتۋ بارىسىندا ولاردان ماگنيت زوندتار، باتارەيالار جانە جاسىرىن تۇسىرۋگە ارنالعان ارنايى تەلەفون قۇرىلعىلارى تابىلعان. سونداي-اق، ۇيالى تەلەفونعا جالعاناتىن شاعىن اداپتەر تاركىلەنگەن.
سيدنەيدەگى جالدامالى پاتەردەن قوسىمشا ويىن قۇرىلعىلارى، اشەكەي بۇيىمدار جانە 2 مىڭ ەۋرو تابىلعان.
پوليتسيا بولجامىنا سايكەس ەرلى-زايىپتى اۋسترالياعا 2025-جىلى قازاندا كەلىپ، سول كۇنى-اق كازينوعا تىركەلگەن. قازان مەن قاراشادا ولار بىرنەشە رەت ۇلكەن سومادا اقشا ۇتىپ، كۇدىك تۋدىرعان.
الداۋ سحەماسى
تەرگەۋ نۇسقاسى بويىنشا موبيلدى تەلەفوندار ويىن ۇستەلىندەگى كارتالاردى جاسىرىن ءتۇسىرىپ، اقپاراتتى قۇپيا قۇلاققاپ ارقىلى جەتكىزىپ وتىرعان. وسىلايشا ولار وڭتايلى ساتتە ءباس تىگىپ، جۇيەنى الداعان.
قازاقستاندىق جۇپتىڭ ءىسى كەپىلپۇل ماسەلەسى بويىنشا سوتتا قارالدى. ەكەۋى دە بوستاندىققا شىعۋ تۋرالى ءوتىنىش بەرمەگەن، ال سوت كەپىلمەن بوساتۋدان باس تارتقان.
ايەلدىڭ ءىسى 2026-جىلعى اقپانعا بەلگىلەنگەن، ال ونىڭ كۇيەۋى 11-جەلتوقساندا سوت الدىندا جاۋاپ بەرەدى.