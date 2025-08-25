ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    11:44, 25 - تامىز 2025 | GMT +5

    قازاقپارات فوتوءتىلشىسى سانكت-پەتەربۋرگتەگى بايقاۋدا توپ جاردى

    استانا. KAZINFORM - الەمدىك دەڭگەيدەگى PhotOlympic-2025 بايقاۋىندا Kazinform فوتوگرافى ماقسات شاعىرباي توپ جارىپ، 2 التىن، 1 كۇمىس جانە 1 قولا مەدال جانە 96 قاتىسۋشىنىڭ ىشىنەن ارنايى جۇلدە يەلەندى.

    Мақсат Шағырбай
    Фото: Мақсат Шағырбай / Kazinform

    ايتا كەتەيىك، بۇل بايقاۋ ەكىنشى رەت وتكىزىلىپ وتىر.

    العاش رەت سەربيانىڭ نوۆي- ساد قالاسىندا ۇيىمداستىرىلسا، بيىل الەمنىڭ ۇزدىك فوتوگرافتارىن رەسەيدىڭ سانكت-پەتەربۋرگ قالاسى قارسى الدى.

    Kazinform фототілшісі Санкт-Петербургтегі байқауда топ жарды
    Фото: Мақсат Шағырбай / Kazinform

    جالپى 96 مىقتى فوتوگراف باق سىناعان جارىستىڭ باستى ەرەكشەلىگى - باسقا بايقاۋلارعا مۇلدە ۇقسامايتىن شارتتارىندا.

    قاتىسۋشىلارعا نەبارى 24 ساعات ىشىندە 24 ءتۇرلى تاقىرىپ ۇسىنىلادى.

    Kazinform фототілшісі Санкт-Петербургтегі байқауда топ жарды
    Фото: Мақсат Шағырбай/Kazinform

    ءار تاقىرىپقا سايكەس تۇسىرىلگەن سۋرەتتەر سول ارالىقتا قازىلار القاسىنا تاپسىرىلۋى ءتيىس.

    Санкт-Петербург
    Фото: Мақсат Шағырбай/Kazinform
    Ресей
    Фото: Мақсат Шағырбай/Kazinform
    Санкт-Петербург
    Фото: Мақсат Шағыбай/Kazinform
    Санкт-Петербург
    Фото: Мақсат Шағырбай/Kazinform
    Санкт
    Фото: Мақсат Шағырбай/Kazinform
    Kazinform фототілшісі Санкт-Петербургтегі байқауда топ жарды
    Фото: Мақсат Шағырбай/Kazinform

    ال ءادىلقازىلار ءار نوميناتسيانى بالدىق جۇيەمەن باعالاپ، ۇزدىكتەردى انىقتاپ، ماراپاتقا ۇسىنادى.

    ەسكە سالا كەتەيىك، 13-تامىز كۇنى ەلىمىزدەگى ەڭ كونە مەديارەسۋرستاردىڭ ءبىرى - Kazinform حالىقارالىق اقپارات اگەنتتىگىنە 105 -جىل تولدى.

     

    ەربول جانات

