قازاقپارات فوتوءتىلشىسى سانكت-پەتەربۋرگتەگى بايقاۋدا توپ جاردى
استانا. KAZINFORM - الەمدىك دەڭگەيدەگى PhotOlympic-2025 بايقاۋىندا Kazinform فوتوگرافى ماقسات شاعىرباي توپ جارىپ، 2 التىن، 1 كۇمىس جانە 1 قولا مەدال جانە 96 قاتىسۋشىنىڭ ىشىنەن ارنايى جۇلدە يەلەندى.
ايتا كەتەيىك، بۇل بايقاۋ ەكىنشى رەت وتكىزىلىپ وتىر.
العاش رەت سەربيانىڭ نوۆي- ساد قالاسىندا ۇيىمداستىرىلسا، بيىل الەمنىڭ ۇزدىك فوتوگرافتارىن رەسەيدىڭ سانكت-پەتەربۋرگ قالاسى قارسى الدى.
جالپى 96 مىقتى فوتوگراف باق سىناعان جارىستىڭ باستى ەرەكشەلىگى - باسقا بايقاۋلارعا مۇلدە ۇقسامايتىن شارتتارىندا.
قاتىسۋشىلارعا نەبارى 24 ساعات ىشىندە 24 ءتۇرلى تاقىرىپ ۇسىنىلادى.
ءار تاقىرىپقا سايكەس تۇسىرىلگەن سۋرەتتەر سول ارالىقتا قازىلار القاسىنا تاپسىرىلۋى ءتيىس.
ال ءادىلقازىلار ءار نوميناتسيانى بالدىق جۇيەمەن باعالاپ، ۇزدىكتەردى انىقتاپ، ماراپاتقا ۇسىنادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، 13-تامىز كۇنى ەلىمىزدەگى ەڭ كونە مەديارەسۋرستاردىڭ ءبىرى - Kazinform حالىقارالىق اقپارات اگەنتتىگىنە 105 -جىل تولدى.
ەربول جانات