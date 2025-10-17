Kazinform اگەنتتىگى قىتاي قازاقتارىن اقپاراتپەن قامتىپ وتىر
قۇلجا. KAZINFORM - قىتايدىڭ ىلە قازاق اۆتونوميالى وبلىسىنىڭ قازاقستانمەن تاريحي ءارى مادەني، ەكونوميكالىق بايلانىسى تەرەڭ. قازىر وسىندا 47 ۇلت وكىلى تاتۋ-ءتاتتى ءومىر ءسۇرىپ جاتقانىن بايقادىق.
وسى ورايدا بۇل وڭىردەگى سىرتقى ىستەر كەڭسەسىنىڭ قىزمەتكەرى گۇلنۇر كەنجەبەك قىزى Kazinform اگەنتتىگىنە جەرگىلىكتى جاستاردىڭ مۇمكىندىگى، قازاق ءتىلىن قولداۋ ءىس-شارالارىنا قاتىستى بايانداپ بەردى.
قۇلجاداعى جاستاردىڭ جاعدايى
مۇنداعى جاستاردىڭ كوبى بەيجىڭدە نەمەسە شاڭحايدا جوعارى ءبىلىم الۋعا تىرىسادى. سونىمەن قاتار، قازاقستاننىڭ ۋنيۆەرسيتەتتەرىنە دە وقۋعا ءتۇسىپ جاتقاندار بارشىلىق. كەيىنگى جىلدارى قازاقستاننان شىڭجاڭداعى وقۋ ورىندارىنا ءتۇسىپ جاتقاندار كوبەيگەن.
- تۋريست رەتىندە الماتىدا ەكى رەت بولدىم، ەندى استاناعا بارۋ جوسپاردا بار. قۇلجاداعى قازاقتار قازاقستانعا ساۋدا جاساۋعا نەمەسە ءبىلىم الۋعا بارىپ جاتىر. بۇعان كەيىنگى جىلدارى اشىلىپ جاتقان اۋە رەيستەرى جاقسى اسەر ەتىپ وتىر، - دەيدى گۇلنۇر كەنجەبەك قىزى. - ءوزىم قۇلجاعا جاقىن اۋىلداردىڭ بىرىندە دۇنيەگە كەلدىم. وتباسىمىزدىڭ نەگىزگى ۋاقىتى جايلاۋدا وتەتىن. وسىنداعى باعدارلاما اياسىندا 2012-جىلى بەيجىڭگە وقۋعا ءتۇسىپ، 6 جىل ءبىلىم الىپ، شانحايدا ءۇش جىل جۇمىس ىستەدىم. ال قۇلجادا كەيىنگى ەكى جىل قاتارىنان مەملەكەتتىك قىزمەتتە ءجۇرمىن. بىزدە اقىسىز نەگىزدە ءبىلىم الۋعا مۇمكىندىك بار. بارىنە تەڭ مۇمكىندىك جاسالعان. سوندىقتان وقۋدى اياقتاعاننان كەيىن، تۋعان جەرىمە كەلىپ، قىزمەت ەتۋدى ءجون سانادىم. قۇلجادا اتا-انام مەن ەكى اعام تۇرىپ جاتىر. تۋىستاردىڭ بارلىعى وسى وڭىردە.
گۇلنۇر كەنجەبەك قىزى جاقىندا وسىندا ءوزىنىڭ باسپاناسىن العان. كۇش-جىگەرىن بۇل ءوڭىردى دامىتۋعا جۇمساپ، جەرگىلىكتى تۇرعىنداردىڭ ءومىر ءسۇرۋ ساپاسىن جاقسارتۋدى ءوزىنىڭ باستى ماقساتى ەتىپ العان.
- قۇلجادا جاقسى ءومىر ءسۇرۋ ءۇشىن بارلىق جاعداي جاسالعان. قالادا قاۋىپسىزدىك جۇيەسى قامتاماسىز ەتىلىپ، كولىك جۇيەسى جاقسى دامىپ كەلەدى، - دەدى ول.
ونىڭ سوزىنە قاراعاندا، وڭىردەگى جاستاردىڭ ورتاشا ايلىق تابىسى 5 مىڭ يۋان شاماسىندا. ەڭ از دەگەندە، 3-4 مىڭ يۋان جالاقىسى بار جۇمىسقا ورنالاسۋعا بولادى. ال زەينەتاقى سوماسى 4 مىڭ يۋاننەن جوعارى.
- بىزدە مەملەكەتتىك قىزمەتتە دارەجەڭە قارايدى. وسى ورايدا، ورتاشا ەسەپپەن ورتا بۋىنداعى قىزمەتكەرلەردە 5-7 مىڭ يۋان ايلىق بولسا، باستىقتاردا 10 مىڭنان اسۋى مۇمكىن، - دەدى ول.
قازاقستاننان تۋريستەر كوپ كەلە مە؟
- ءبىز كوبىنە قازاقستاننان مەملەكەتتىك قىزمەتپەن كەلگەن مەيمانداردى قارسى الامىز. ولار ساۋدا، مادەني ىنتىماقتاستىق سالاسىندا كەلىسسوز جۇرگىزەدى. بۇدان بولەك، تۋريست رەتىندە ساپارلاپ، وسىنداعى تاريحي نىساندارمەن تانىسۋعا كەلەتىندەر از ەمەس.
بىزدە 11 اۋدان بار. سوندىقتان تابيعاتى تاماشا جايلاۋلارعا بارۋعا كەڭەس بەرەر ەدىم. نارات جايلاۋىندا جىلدىڭ كەز كەلگەن مەزگىلى ەرەكشە. نىلقى اۋدانىنداعى جايلاۋلار كوركى كوز اربايتىن اسەم تابيعاتىمەن جۇرتقا تانىمال. بۇل القاپتا ارا شارۋاشىلىعى جاقسى دامىعان، - دەدى گۇلنۇر كەنجەبەك قىزى.
بۇل جاقتا تۇلپارلارىمەن اتاعى شىققان موڭعولكۇرەدەگى جىلقى ءوسىرۋ شارۋاشىلىعىنىڭ تامىرى تەرەڭدە. ىلە تۇقىمىن وسىرەتىن بۇل اۋداندا مىڭداعان جىلقى بار. قىتاي اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى 2003-جىلى موڭعولكۇرە اۋدانىنا «قىتايدىڭ تۇلپار مەكەنى» دەگەن اتاق بەرگەن.
- مۇنىمەن قوسا، قازاقستاننان ساپارلاپ كەلگەندەر قورعاس بەكەتىنە بارادى. قازىر سول جەردە ساۋدا قىزىپ تۇر، - دەيدى.
تۇرعىندار قازاقستان تۋرالى اقپاراتتى قايدان الادى؟
ىلە قازاق اۆتونوميالى وبلىسىنىڭ حالقى قازاقستانعا قاتىستى اقپاراتتى كوبىنە ينتەرنەتتەن، الەۋمەتتىك جەلىدەن الادى.
- جالپى، توتە جازۋ ءالىپبيى كەڭىنەن قولدانىلادى. اعا بۋىن وسى ءالىپبيدى جاقسى مەڭگەرگەن. Kazinform اگەنتتىگىنىڭ توتە جازۋ رەداكسياسى جاريالاعان اقپارات پەن تانىمدىق ماقالانى وسى وڭىردەگى قازاقتار كوپ وقيدى. قازاق وتباسىلارى تەك قازاقشا سويلەيدى. بالالارعا دا ءوز ءتىلىمىزدى، ءداستۇرىمىزدى ۇيرەتۋگە نازار اۋدارىلعان. جەرگىلىكتى تۇرعىندار ناۋرىزدى ەرەكشە اتاپ وتەدى، - دەيدى گ. كەنجەبەك قىزى.
سونىمەن قاتار جاستار جاعى مالىمەتتى الەۋمەتتىك جەلىدەن وقىپ الادى ەكەن.
ونىڭ سوزىنە قاراعاندا، مەملەكەتتىك قىزمەتتە نەگىزىنەن قىتاي تىلىندە اقپارات الماسۋ جۇرەدى. وسى ورايدا، وڭىردەگى وزگە ۇلت وكىلدەرى تىلدەرىن ۇمىتپاس ءۇشىن ءتيىستى قولداۋ جاسالىپ وتىر.
- وسىندا ءبىراز ۇلت وكىلى تۇرىپ جاتىر. ءبىر-بىرىمىزگە تەڭ قارايمىز. باسشىلىق لاۋازىمداعى قازاقتار از ەمەس، - دەيدى سىرتقى ىستەر كەڭسەسىنىڭ قىزمەتكەرى.
ايتا كەتەيىك، بيىل Kazinform حالىقارالىق اقپارات اگەنتتىگىنە 105 جىل تولدى.
اۆتور رۋسلان عابباسوۆ